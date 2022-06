Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara se casaron hace dos meses en la ciudad de Medellín y disfrutaron de su luna de miel en Dubái. Aunque, hoy en día son una de las parejas más queridas por los colombianos, en un principio fue bastante cuestionada por sus seguidores.

En internet corría el rumor que el artista santandereano había dejado a su exesposa y madre de sus cuatro hijos, Sandra Barrios, por la artista de música popular. Sin embargo, ambos decidieron hacer caso omiso a lo que decían y dejar que el amor floreciera.



Ahora bien, Jessi Uribe ha decidido revelarle a sus millones de seguidores en sus redes sociales cómo fue que surgió el amor entre ellos. Quedaron flechados cuando estaban en medio de su gira ‘Como si nada’.



“Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio, y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay mari**, qué me acaba de decir’. Me fui y no pasó nada. Duré 10 minutos en el carro y compuse esto”, comentó el artista e hizo referencia a su canción ‘Prohibido enamorarse’.

Esta fue una de las primeras pistas que le escribió a Paola y tal vez una de las más importantes, ya que es una carta de amor hacia ella. Así como se evidencia en su letra:



“Quiere decir que si te gusto y que la llama está encendida. Dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte. Dime si en otra vida me amarías y ya no vuelvo a molestarte. Pueden pasar dos cosas: que me digas que sí y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte”.



Después, Jessi Uribe y Paola Jara decidieron darse una oportunidad, la cual se selló hace dos meses frente al altar en Medellín. Por el momento, la pareja se encuentra bastante feliz y no han dado a conocer sus planes de si quieren tener hijos juntos.



Por ahora, se encuentran preparando su gira ‘La conquista’ por Estados Unidos y próximamente estarán presentándose en Colombia.

