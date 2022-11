Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara han estado bajo la mira de todos sus seguidores, luego de que los rumores sobre una posible separación han ido tomando cada vez más fuerza. Y es que hay quienes aseguran que el amor entre los artistas ha muerto.

Pese a que siempre se les veía juntos y derrochaban mucho amor a través de sus redes sociales desde que contrajeron matrimonio este año, ya ha pasado un buen tiempo en el que se les ha visto distantes y pocos activos en sus cuentas de redes sociales.



El intérprete de canciones como ‘Dulce pecado’, ‘Matemos las ganas’, ‘Repítela’, entre otras, dedicó un tiempo a sus seguidores y realizó la dinámica de preguntas en sus historias, una oportunidad que los internautas no dejaron pasar y aprovecharon para consultarle por su matrimonio con Jara.



(Siga leyendo: Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con romántico regalo por Amor y Amistad).

Alejados jamás, distanciados quizá, pero siempre tóxicos. FACEBOOK

TWITTER

“¿Jessi, estás enojado con Paola? ¿Están alejados?”, preguntó uno de sus seguidores, cuya respuesta, acompañada de una foto de su matrimonio, fue: “Alejados jamás, distanciados quizá, pero siempre tóxicos”.



No obstante, aunque el artista dejó claro que él y la intérprete de ‘Mala Mujer’ siguen juntos y muy enamorados, muchos de sus seguidores no están conformes con lo dicho por el artista santandereano.



“Así empiezan, ya veo venir un divorcio”, “Se llama Karma, y últimamente no se les ve juntos, parece que las cosas, nunca estuvieron bien desde el comienzo y lo que se hace mal, termina mal”, fueron alguno de los comentarios de los seguidores de la pareja.



(Lea también: Paola Jara es demandada por supuesta falsificación, hurto y abuso de confianza).

Hasta el momento, los artistas han dejado claro que siguen juntos, su matrimonio está estable y solo se encuentran distantes por temas laborales, los cuales impiden que su tiempo sea de lleno a la relación.



Por el lado de Paola Jara, la cantante no se ha referido al rumor de la supuesta separación con su esposo y tampoco se le ha visto muy activa en su cuenta de Instagram, pues lo único que postea son los diferentes conciertos en los que ha estado.



La más reciente foto que subió la artista fue el pasado domingo, para invitar a sus fans a que visitaran su canal de YouTube y de paso enviarle un mensaje a su pareja: “Me encontré una fotico que no les había compartido, ¿cómo la pasaron hoy domingo? Si están en casa relajados los invito para que vayan a mi canal de YouTube y vean mis tres videos nuevos. Pd: te extraño Jessi Uribe”.

Más noticias

Así lucía Paola Jara al inicio de su carrera, antes de someterse a cirugías

Jessi Uribe: alcalde de municipio de Tolima afirmó que no lo quieren ‘ni gratis’

Paola Jara mostró sus habilidades para el yoga: ‘Hace mucho no 'miquiaba'’

Jessi Uribe es criticado por cancelar presentación: dicen que se volvió creído

Tendencias EL TIEMPO