El pasado nueve de agosto, Jessi Uribe fue el invitado especial al concierto de Marc Anthony, que se realizó en el coliseo Romell Fernández de la Ciudad de Panamá, donde interpretó 'Ellas son así' al tiempo que se tomó un trago de aguardiente.

El cantante de música popular fue quien compartió el video en el que se ve cuando uno de sus músicos le coloca la bebida alcohólica en la boca. "Yo ya me emborraché", dijo jocosamente el artista al terminar de cantar.

El comportamiento del intérprete de 'Mi debilidad' fue mal visto por algunos de sus seguidores. Hubo quienes destacaron que "en el trabajo no se toma", mientras que otros reprocharon a Uribe por dar un mal ejemplo.

¿Qué respondió Jessi Uribe a las críticas por beber en el escenario?

Imágenes del polémico video de Jessi Uribe tomando en una presentación en Panamá. Foto: Instagram: @jessiuribe3

Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, una fanática le deseó suerte Jessi Uribe en su próxima presentación y le pidió que saliera "bohemio" a cantar. Un mensaje que el esposo de Paola Jara aprovechó para responder a sus críticos.

"No, no voy a volver a salir bohemio. Están diciendo que estoy tomando mucho últimamente y no es verdad, tomo mucho desde hace mucho, no es últimamente", bromeó.

Además, compartió algunos videos de sus fans ofreciéndole licor para demostrar jocosamente que él es juicioso, pero lo incitan a tener un 'dulce pecado'.

"Si ven, uno está de un juicio y lo dañan", escribió Jessi Uribe.

