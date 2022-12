Jessi Uribe se ha caracterizado por ser uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Canciones como ‘Amor de amante’, ‘La culpa’ y ‘Matemos las ganas’, tema que cuenta con más de 264 millones de reproducciones en YouTube, lo han posicionado en lo más alto de la industria del entretenimiento.



El bumangués ha tenido un 2022 bastante movido y eso se ha reflejado no solo en los sencillos que ha estrenado a lo largo del año, sino por su larga gira de conciertos que ha tenido por Colombia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, donde tiene un fanaticada bastante fuerte.

Es más, durante este mes de diciembre ha tenido varias fechas de shows que lo han tenido un tanto alejado de su esposa, la también cantante de música popular Paola Jara, y su hijos producto de su pasado matrimonio con Sandra Barrios.



Recientemente, llamó la atención de sus más de 6,1 millones de seguidores en Instagram porque se mostró un tanto pasado de tragos luego de presentarse en la Feria de Cali. Según dijo, tiene una costumbre cada vez que se siente bastante afectado por los efectos del alcohol: cantar.



“Me emborraché. Perdón, feliz año (...) termino de cantar y me dan ganas de cantar. Pa’ eso nací”, expresó el compositor en la descripción de su video.



Cientos de internautas no dieron espera y comentaron la publicación del intérprete de ‘Dulce pecado’ deseándole un próspero 2023 y dejando su punto de vista sobre su capacidad para cantar en estado de embriaguez: “Mientras algunos hacen locuras y se ponen locos cuando se pasan de copas, Jessi Uribe lo que hace es cantar y cantar. Un grande”, “También tiene derecho a emborracharse, eres humano”, “Hasta ebrio se ve lindo”.



