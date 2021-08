Jessi Uribe le responde a una fan que le dijo que su liposucción se perdió

El cantante Jessi Uribe le respondió con algo de humor a una de sus seguidoras en la red de Instagram, que le dijo que ya no se le notaba la liposucción que se había practicado hace unos meses.



Los fanáticos a Uribe le hacen reiterados comentarios sobre su aspecto físico y la ropa que usa, algunos de ellos muy respetuosos otros no tanto, sin embargo el artista por lo general se los toma con calma.



“Esa ‘lipo’ se perdió” fue el comentario que dejaron en una de sus fotografías.

Pero Uribe con habilidad le salió al paso y respondió: “Se perdieron muchas cosas en pandemia, pero soy feliz”, y agregó emoticones de risas.

Jessi Uribe empezó su entrenamiento. Foto: Instagram Jessi Uribe



Tras una primera liposucción, mal efectuada, de acuerdo con el mismo intérprete de Dulce pecado, uno de sus más grandes éxitos, se sometió a una nueva a comienzos del año pasado, antes de que comenzara el confinamiento obligatorio debido a la crisis sanitaria que provocó la pandemia del covid-19.



“Yo me hice una ‘lipo’ hace 3 años, pero esa vaina me quedó mal hecha, me operé muy paila […] la primera fue una ‘lipo’ láser y esa vaina no sirvió para nada. Entonces yo le decía a mi manager ‘sáqueme un mes, necesito que me saque un mes que me voy a operar, necesito operarme y ya verme mejor y cuidarme’, porque uno está gordo y ya no le importa comer lo que encuentre en la calle”, por lo que decidió someterse a un segundo procedimiento.



A Uribe también le han preguntado en redes que si se ha realizado algún procedimiento en su cara pues luce más delgada. El artista ha reiterado que sólo se ha hecho la liposucción, lo demás, ha sido gracias al ejercicio y buena alimentación.

Imagen del comentario y la respuesta de Jessi Uribe. Foto: Captura de pantalla

