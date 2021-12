Tras el impacto generado, el cantante Jessi Uribe compartió con sus seguidores las razones detrás de la repentina cancelación de algunas de sus presentaciones decembrinas.



El santandereano, de 34 años, venía de dejar sorpresivamente el escenario del Movistar Arena, en Bogotá, luego de que su estado de salud no le permitiera continuar con su concierto el pasado viernes, 17 de diciembre.



En ese entonces, a la sorpresa natural por la interrupción del show, se le sumó algunas horas después un mensaje del artista en redes sociales que despertó la preocupación de sus fanáticos: “No fui capaz... perdón... se apaga mi voz este fin de semana".

Para el momento, un comunicado de prensa de la Agencia Jaque, encargada de su representación, profundizó aún más la angustia.



“La recomendación médica indica que el artista debe guardar reposo los próximos días”, se leía en el texto.



Ahora, poco más de 100 horas después, los motivos detrás del ‘apagón’ de su voz son de conocimiento público.



¿Qué le pasó a Jessi Uribe?

Por medio de una serie de interacciones de ‘pregunta y respuesta’ con sus seguidores, Uribe ahondó en los detalles que precipitaron la interrupción de los eventos.



“¿Qué afectación tuvo tu voz?”, inquirió un fanático.



“Gracias a Dios mis cuerdas están bien, pero debo tener un reposo vocal un par de días más”, respondió el artista de música popular.



“¿Qué te pasó?”, dijo otro.



“Amigdalitis, sinusitis y gastritis”, cerró Uribe.



La recuperación de la voz de ‘Si me ven llorando’

Aunque no entregó mayores detalles de su recuperación, Jessi Uribe dio a entender que permanecerá en reposo hasta el 25 de diciembre, cuando espera participar en el Mega Concierto de la Feria de Cali.



Si bien el cantante ha dicho que el hecho de no poder cantar lo tiene naturalmente afectado, un singular video con su pareja, la también cantante Paola Jara, dejó entrever que por ahora no hay mayores motivos para preocuparse.



“Lo mejor de que no pueda hablar el niño esta semana porque está en reposo vocal, porque está muy enfermito, es que no me van a echar cantaleta por una semana”, comentó con humor Jara en un video que colgó en sus redes.



Paola Jara se burla de Jessi Uribe en medio de un difícil momento para él #PaolaJara #JessiUribe #broma pic.twitter.com/9DkxqOnfov — Minuto Colombia (@minuto_co) December 20, 2021

Además de su concierto en Cali, el bumangués tiene programados un par de presentaciones en Ecuador y Venezuela para principios del 2022.



De seguir avanzando en su recuperación, no habría inconvenientes con su presencia.

