Hace unos días, el cantante de música popular Jessi Uribe se volvió tendencia en redes sociales, ya que habló con sus seguidores de Instagram y afirmó que siempre ha deseado casarse por la iglesia, por lo que muchos han especulado que estaría planeando llegar al altar próximamente.

Aunque el noviazgo entre Uribe y su colega Paola Jara causó controversia en un principio, la pareja ha hablado abiertamente sobre su relación y han demostrado tener planes juntos a futuro.



Recientemente, el intérprete de ‘Si me ven llorando’ realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, por lo que varios internautas aprovecharon para cuestionarlo sobre su futuro matrimonio.



En la caja de preguntas, un usuario comentó: “No te cases. No es una pregunta ni chisme, pero no cometa más errores así”.



Ante esto, el cantante respondió: “Toda mi vida soñé casarme por la iglesia y lo voy a hacer con el amor de mi vida, con el favor de Dios. Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error, tengo cuatro hermosos hijos de esa relación y los amo, son mi vida”.



(Lea además: Gayle Laverne, la mujer que falleció cuando intentaban despegarla de sofá).

Otro de los comentarios que causó intriga en los fanáticos, relacionados con su noviazgo, fue una de un seguidor quien le preguntó, entre emoticones de risas, si contraería matrimonio más adelante.



Aunque el artista no dio muchas palabras para responder a este cuestionamiento, muchos de sus seguidores han especulado que se trató de una indirecta para su pareja, “Allá nos vemos”, expresó.



Adicionalmente, otro seguidor le preguntó si Jara estaba embarazada, a lo que el cantante respondió con humor que no lo estaba, pero que él sí deseaba tener un hijo con ella.



(Le puede interesar: Falleció la mamá de Ana Karina Soto tras grave accidente)

Hasta el momento, la pareja no ha anunciado oficialmente fecha de su matrimonio, pero debido a varios de los pronunciamientos que han hecho al respecto en redes sociales, los usuarios afirman que pronto habrá boda.

Más noticias

Epa Colombia habló sobre su padre: 'Yo no iba a nacer'.

Lina Tejeiro respondió a su supuesta reconciliación con Andy Rivera.

Yeferson Cossio: así es su lujosa casa en Guatapé.

Abogado de Amber Heard pidió desestimar caso; defensa de Depp responde.

Tendencias EL TIEMPO