Jessi Uribe se convirtió en uno de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en Colombia. El artista bumangués, de 35 años, es todo un referente del género gracias a canciones como ‘Dulce pecado’, ‘Ok’, y ‘Matemos las ganas’.



En entrevista con ‘Día a Día’, programa matutino de Caracol Televisión, el cantante se refirió a la canción ‘Ok’, la cual cuenta el pasado de una de sus relaciones amorosas.



Si bien Jessi no quiso revelar el nombre al que hacía referencia la canción, sí explicó que la canción ‘Ok’ tiene que ver con su pasado, pues dejó claro que escribió la letra pensando en el exnovio de la mujer con la que andaba, ya que su entonces compañera sentimental constantemente hablaba mal de él.



“No la escribí pensando en mí o en algo que yo estaba viviendo, porque nunca he vivido un fracaso en el amor, nunca me han puesto los cachos, que yo sepa. La escribí pensando en la persona con la que yo estaba, pensando en el hombre con el que ella estaba, me puse en los zapatos de él, no de ella, porque siempre [su expareja] me hablaba mal de él, de su ex, y yo le decía que no me hable mal de él porque yo soy un hombre”, confesó.

Además, el artista destacó un fragmento exacto de la canción, en el que menciona que su expareja y el exnovio desgastaron la relación cuando le dieron “prioridad a lo incorrecto”, es decir, a él mismo.



“La otra persona nunca acepta un error, ahí yo digo en la canción: ‘Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error… Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto (lo incorrecto era yo)”, concluyó.



Yeison Jiménez y Jessi Uribe lanzarían nueva canción

Yeison Jiménez y Jessi Uribe son dos de los cantantes más sonados de música popular en el país. A pesar de sus exitosas carreras y su gran amistad, nunca han colaborado en un proyecto musical.



Los fanáticos de los artistas tendrán el gusto de saber que aparentemente se acabó la espera. Los intérpretes quieren sorprender a sus admiradores con una canción en conjunto.

En redes sociales los dos bromearon al respecto. Jessi Uribe mostró en su cuenta de Instagram la gran relación que sostiene con Yeison Jiménez .



Entre chistes y risas los dos hablaron ante la cámara sobre la posibilidad de que antes de que se acabe el año, publiquen contenido donde aparezcan ambos.



“¿Será que este año nos tiramos algo?”, preguntó Uribe a su amigo.



El intérprete de ‘El aventurero’ contestó jocosamente diciendo que hasta un villancico. Agregó que ya es momento de que lancen una canción juntos.

