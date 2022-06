Paola Jara y Jessi Uribe están en plena felicidad por su matrimonio. Los cantantes de música popular sellaron su compromiso en una fiesta que, en su momento, acaparó la atención de sus seguidores.

Tras varias semanas como oficialmente esposos, la pareja se irá de gira por Estados Unidos. “Trabajamos juntos en todo. Siempre he dicho que soy afortunado porque tengo a mi esposa en la casa y luego la veo en el show, se transforma y pienso ‘qué rico’. Tengo a mi esposa y a una superhéroe”, aseguró el santandereano en charla con el programa ‘La Red’.



Sienten que cuentan “con la bendición de Dios”, gracias a la cual podrán reflexionar sobre sus proyectos venideros. Uno de ellos: agrandar la familia. Según reveló el intérprete de ‘Dulce Pecado’, la opción de tener hijos está sobre la mesa.

“Tengo 4 hijos, pero si ella quiere, estoy listo. (Será) cuando Dios quiera”, comentó con una risa tímida en el espacio televisivo.



De hecho, desde tiempo atrás sus fanáticos esperan que ambos tengan bebés y continúen cultivando la que para ellos es una relación perfecta. Sin embargo, entre risa y risa, Jara hasta ha dudado de concretarlo.



Mientras respondía preguntas en redes sociales hace algunos meses llegó el cuestionamiento reiterativo de '¿tendrán hijos?' A lo que ella se aventuró a decir que formar una familia era una responsabilidad bastante grande.

Eso sí, no dejó la puerta cerrada. “Prefiero no dar un ‘no’ rotundo porque no sé si en un par de años amanezca con la idea loca de decir: quiero un bebé”, bromeó la paisa, de 39 años.



Jessi Uribe ya había dicho previamente que la intérprete de ‘La Conquista’ “no quería” ser mamá. Así las cosas, la posibilidad sigue ahí y podrían “ajustar el equipo de fútbol”, como señaló Jara en sus redes.

Uribe, de 35 años, tiene a Luna, Sara, Roy y Alan, niños que resultaron de su matrimonio con Sandra Barrios. Tras más de 10 años de relación, “el amor se acabó” y llegó a la vida de él la cantante la paisa.

