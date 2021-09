Jessi Uribe fue víctima de robo en México

Los cantantes colombianos Jessi Uribe y Paola Jara se encuentran por estos días en Cancún, México, en donde celebraron el matrimonio de la hermana de la interprete de 'Mala Mujer', María Alejandra Zapata Jaramillo.



No obstante, no todo ha sido color de rosa para el artista colombiano, pues según compartió Jara en sus historias de Instagram, el interprete de 'Dulce pecado' fue víctima de un robo en un aeropuerto del país centroamericano.



Según su relato, en su paso por uno de los terminales aéreos de la ciudad azteca les requisaron las maletas, pidiéndoles que las abrieran.



Sin embargo, cuando revisaron el equipaje del santandereano se dieron cuenta que todas sus pertenencias estaban desorganizadas y que dos gorras del cantante que iban dentro de su equipaje ya no estaban.



Aunque no reveló el valor de los objetos hurtados, le dijo a sus más de 5 millones de seguidores que se encontraba molesta pues esto no debería ocurrir.



“Tengo una duda. Cuando viajas y te revisan la maleta: ¿te la revuelcan así? ¿Tienen derecho a robarse cosas? A Jessi le revisaron la maleta. Llegó así de desordenada y nos robaron dos gorras. ¿A quién le hace uno el reclamo? No es lo que valgan, es que me parece un abuso y el colmo”, escribió junto a un video.



En la grabación se observa la maleta de Jessi Uribe completamente revolcada y desordenada.



A pesar de este altercado la pareja ha pasado muy bien durante su estadía en México. En el matrimonio de la hermana de Paola Jara deleitaron a los invitados con una presentación privada en la que cantaron varios de sus éxitos.



Uno de los acontecimientos que llamó la atención de los presentes fue el momento de la rifa del ramo, el cual fue arrebatado sin mucho esfuerzo por Paola, ganándole a otras 4 invitadas.



En un video compartido en redes sociales se muestra el momento en el una vez Paola tiene las flores en sus manos, su prometido se acerca para abrazarla y besarla.



¿Cuánto gana Jessi Uribe en YouTube?

Según datos de ‘Statsmash’, un portal especializado en estadísticas de monetización de contenidos en YouTube, el inmenso respaldo digital que ha tenido esta pareja se ha traducido también en significativas sumas de dinero.



De acuerdo con dicha página, el canal de Jessi Uribe ha producido al menos 3 millones de dólares, alrededor de 12 mil millones de pesos colombianos.



El ingreso está sustentado en las 1,4 mil millones de reproducciones que ha tenido su perfil desde el lanzamiento del sencillo ‘Amarte a la antigua’, en 2014.



El músico santandereano ha publicado 34 vídeos en los que mantiene un promedio general de 1,1 millones de reproducciones al día, conforme registra el portal ya mencionado.



