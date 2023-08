Jessi Uribe es uno de los cantantes más destacados de la música popular en Colombia. El bumangués es reconocido por canciones como: ‘Dulce pecado’, ‘Ok’, ‘Si me ven llorando’, entre otras, las cuales se han convertido en las más clamadas por sus fans.



En esta ocasión, el artista se ha vuelto tendencia porque en uno de sus últimos conciertos fue víctima de agresión por uno de sus seguidores.

Este fin de semana, Uribe tuvo una presentación en Samaná, Caldas. Al principio del concierto todo estaba normal y los presentes estaban felices cantando a todo pulmón sus canciones favoritas. Sin embargo, de un momento a otro la situación se salió de control, porque uno de los asistentes a la presentación le lanzó un objeto al artista y este lo golpeó en la cara.



Este hecho quedó registrado en un video que después fue compartido en redes sociales y aunque no se ve con claridad, se podría pensar que le lanzaron una botella de agua. Esto hizo que el bumangués parara el concierto, pues por lo que se puede ver el golpe le generó un gran dolor.



La cuenta ‘Pereira en vivo’ fue quien publicó esta grabación y comentaron que segundos después el hombre que lanzó el objeto fue identificado por la autoridades. Además, comentaron que esta persona estaba en un alto estado de embriaguez, motivo por el cual fue llevado al calabozo con el fin de impedir que un nuevo suceso de este tipo de se repita. Además, el agresor recibió un comparendo.



Por el momento, Jessi no ha hecho algún comentario sobre esta situación, sin embargo, le agradeció a su público por asistir a su concierto. En las redes sociales, los internautas han hecho diferentes comentarios sobre este suceso.



"La gente ya es muy atrevida y grosera, eso no se hace, no estoy de acuerdo con la violencia"; "Que pasa con la gente si no te gusta el cantante no vayas y punto por qué llegar a este punto de gamineria"; "Que falta de respeto que vulgaridad", se lee en los comentarios.

Se volcó bus de Jessi Uribe en la vía Cali - Yumbo

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

