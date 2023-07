Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe llevan varios años de relación y aunque muchos aplauden a esta famosa pareja, otros se han dedicado a criticarlos de manera constante.



Desde el inicio de su romance, algunos han realizado comentarios negativos, ya que la relación surgió de una infidelidad de Uribe hacia su esposa Sandra Barrios con quien llevaba 12 años de convivencia y cuatro hijos.

Los rumores de la relación entre los dos cantantes surgió luego de que los dos grabaran la canción ‘Como si nada’, momento en que Jessi Uribe respondía a toda serie de comentarios de un posible romance entre los protagonistas de dicha canción: “dicen que tenemos algo, ¡eso es una gran mentira! Tenemos una canción y desde el principio que grabamos empezaron con los chismes”.



No obstante, meses después se confirmaría el noviazgo de Jara y Uribe y desde ese momento no cesarían los comentarios en contra de la relación.



Han sido tantas las críticas que hace pocos días, el cantante decidió referirse a estas, a pesar de que en múltiples ocasiones no ha querido comentar para no darle importancia al tema.



No obstante, el cantante al parecer ya se cansó de los comentarios mal intencionados, por lo que decidió responder a un mensaje que dejó uno de sus seguidores en su cuenta de Instagram en la que escribió: “El que dice ser felices a costa del engaño y sufrimiento a otra persona es mentira”, para lo que Uribe contestó: “Ya llevamos cuatro años y siguen con la misma mi...., que solapados tan cansones”.



Ante los comentarios Paola Jara también ha hecho algunas publicaciones, argumentando que poco o nada le interesa lo que digan de su relación con Uribe y que le da prioridad a su relación de pareja y no a lo que piensen los demás: "De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días amor de mi vida", escribió Jara en una imagen con su esposo Jessi Uribe.



Los internautas comentan frecuentemente las fotos que los dos cantantes suben a sus redes, entre los que se encuentran mensajes de apoyo como: "Cada quien celebra lo que le dé la gana, cuando le dé la gana... Que ardor el de la gente. Busquen oficio", "Hermosos el Todo poderoso siga llenando sus caminos" y otros que no pierden la oportunidad para criticar: "Subiendo mil fotos y el no sube ni una con ella", "Sean felices mientras los alcanza el carma", entre otros.

