Jessi Uribe posa con tatuaje mal escrito y sus seguidores lo critican 

Jessi Uribe es, actualmente, uno de los artistas más seguidos del panorama nacional. El cantante de música popular es aplaudido y, en ocasiones, criticado por los hechos tanto de su vida pública como privada.



Durante esta época de resguardo ha estado en ‘el ojo del huracán’ por viajar por el país y por, presuntamente, participar de una fiesta privada con una buena cantidad de asistentes rompiendo las medidas de la cuarentena que aún está vigente en Colombia.



Ahora, los internautas lo ‘castigan’ por un mensaje mal escrito en un tatuaje.

Uribe es un artista que ha estado más activo de lo habitual durante los últimos meses. El 28 de junio subió una fotografía a su cuenta de Instagram mientras alzaba pesas y hacía algún ejercicio con el uso de una barra.

(Le puede interesar: Los famosos que le han hecho trampa a la cuarentena en el país)

En principio la imagen no tenía nada irregular: el artista sonriéndole a la cámara, un mensaje motivacional (“¿Cómo vamos?”) y una etiqueta con el título de uno de sus éxitos más recientes (#desdequetefuiste).



Sin embargo, varios internautas notaron que Uribe se había hecho un nuevo tatuaje, pero que estaba mal escrito.

Si nos visita desde la app vea la imagen aquí.

El artista respondió algunos comentarios con una ‘justificación del error’ difícil de percibir a primera vista.



Uribe se tatuó el mensaje ‘Where life begins & love never end’, que en español significa ‘Donde la vida comienza y el amor nunca termina’. Pero al mensaje en inglés, particularmente a la última palabra, le faltó la letra ‘s’ al final. La palabra correcta debería ser ‘ends’ y no ‘end’ como se lee en el tatuaje.



Varios de sus seguidores se percataron del error y lo comentaron en la imagen. Uribe contestó algún comentario con una particular justificación: al parecer, la 's' es una de las líneas que está recostada al final del mensaje. “Es el diseño que se hizo así”, afirmó.

(Lea también: Le llueven críticas a Yina Calderón por su nuevo tatuaje)

Otro tatuaje del mundo del entretenimiento que causó revuelo en los últimos días se lo hizo Yina Calderón.



Hace unas semanas la exprotagonista de novela publicó una imagen luciendo un tatuaje en uno de sus glúteos. En principio, la imagen refleja un reloj de manecillas con números romanos. Pero hubo un error que algunos calificaron como escabroso: el cuatro en romano aparecía así :‘IIII’, pero en realidad es así ‘IV’.



Calderón en su momento, y a pesar de la lluvia de críticas, dijo que ella “lo quería así”.

TENDENCIAS EL TIEMPO