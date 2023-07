Cuando Paola Jara y Jessi Uribe iniciaron su relación generaron una gran polémica por

qué Uribe antes estaba casado con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos. Sin embargo, los malos comentarios no destruyeron su amor y hoy en día se muestran más felices que nunca.

Recientemente, el intérprete de 'Dulce Pecado' fue entrevistado por el programa de chismes 'La Red' y ahí reveló como es la relación de Paola Jara con sus hijos Luna, Sarah, Alan y Roy.



Para explicar como es su relación, el cantante recordó un viaje que hicieron hace poco en familia.



“Estuvimos en Estados Unidos con Pao y con mis hijos y no tenemos ningún problema con eso. Pao ama a mis hijos y le doy gracias a Dios todo el tiempo, por eso, porque nos da bendiciones y disfrutamos momentos muy bonitos. Tenemos una relación muy bonita”, comentó.



Asimismo, aprovechó este momento para resaltar el papel que ha tenido Sandra en la crianza de sus hijos, especialmente en la educación y en los valores.



“La mamá también hace un trabajo increíble, de inculcarles lo mejor, diciéndoles las cosas buenas. Yo creo que lo más bonito es tener valores en la vida y tener las cosas claras”, afirmó.



En la entrevista, el cantante también reveló cuáles son los planes que suele hacer con sus hijos cuando está en Bucaramanga.



“En Bucaramanga estoy con ellos. No me gusta salir mucho, todo el tiempo estoy con ellos, llevándolos al colegio y cuando llegan a la casa siempre organizó parches con ellos”, contó.

Por otro lado, en diferentes ocasiones, Paola Jara ha confesado que todavía no se encuentra preparada para ser madre. "No sé, no sé todavía, ese tema lo vivo pensando y lo pienso y lo pienso y no sé". Asimismo, agregó: “Y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida. Ahorita no sé”.

