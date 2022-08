Este fin de semana se llevaron a cabo las ferias y fiestas de San Antonio, municipio del Tolima. Uno de los grandes invitados a la celebración era Jessi Uribe, pero los habitantes de la región ‘se quedaron con los crespos hechos'.

¿Qué pasó? El cantante explicó en sus redes sociales que, debido a las fuertes lluvias, una parte del escenario se inundó, lo que impidió que les cumpliera la cita a sus seguidores tolimenses.

Jessi Uribe se excusó por cancelar la presentación y lamentó no haber podido cantarle a su público: "Desafortunadamente las condiciones climáticas no permitieron que pudiéramos encontrarnos. Las fuertes lluvias presentadas afectaron el lugar previsto para el show", escribió en Instagram.

Además, aseguró que lo más importante en su carrera artística es compartir con su gente. Sin embargo, las declaraciones del músico no cayeron muy bien entre algunos de los asistentes al evento, quienes inundaron de críticas sus redes.

Las excusas que dio Jessi Uribe enfadaron a algunos de sus fans, quienes catalogaron al intérprete de ‘Mi debilidad’ de “mentiroso”, “incumplido” y hasta le sacaron en cara su época de mariachi, cuando todavía no era famoso.

“No son fotos reales del suceso, ni siquiera el señor llegó al evento, la excusa fue muy absurda, falta de profesionalismo”; "Hace años eras un mariachi y no tenías dinero, ahora que tienes no eres capaz de cantar en un lugar por ensuciar tus zapatos, perdiste tu humildad”; “Se olvidó de sus raíces, cuando era mariachi y nadie lo conocía” y “Que feo salir a excusarse de esa manera, cuando en realidad se adecuaron las instalaciones y también se me dio la opción de ir a otro establecimiento”; “Eso no es una excusa, hubiera podido cantar en el parque principal. Usted lo que es, es un agrandado”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

De acuerdo con medios locales, Jorge Iván Vásquez, alcalde de San Antonio busca la forma de tomar acciones legales contra Uribe por incumplimiento de contrato.

"Jessi Uribe miró las condiciones y dice que no pude cantar... Vamos a elevar acciones jurídicas para mirar la condición en que se hizo ese contrato con el señor Jessi Uribe, que le da pena y le da cosa embarrarse los zapatos para cumplirle a la gente de San Antonio", dijo el mandatario la noche del evento, según un video difundido en redes.

Pese a la tormenta de críticas que le llovió a Jessi Uribe, también hay quienes defienden al esposo de Paola Jara y destacan que, efectivamente, el escenario no estaba en condiciones óptimas.



Y para ustes, ¿quién tiene la razón?

