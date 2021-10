Jessi Uribe ya puso la fecha del matrimonio, ¿Paola Jara está de acuerdo?

Jessi Uribe ya lleva más de dos años de relación con la también cantante Paola Jara, de hecho, recientemente confirmaron que tienen planes de casarse. Sin embargo, ninguno de los dos había mencionado nada sobre la fecha de la boda.



La pareja es una de las que más ha dado de qué hablar en redes sociales, pues, desde que empezaron los rumores de que estaban juntos, algunos internautas los criticaron por dejar a sus exparejas.



Muchos cuestionaron que Jessi diera a conocer su relación con Paola Jara al poco tiempo de confirmar la separación con su exesposa, Sandra Barrios.



Sin embargo, los cantantes no han prestado mucha atención a la opinión pública o a los rumores que surgen en redes, por el contrario, han demostrado que están muy felices juntos y que, incluso, ya están comprometidos.



En una reciente entrevista al programa ‘La red’ del canal ‘Caracol’, el hombre de 34 años afirmó que él bloquea a quienes lo critican o hacen comentarios desagradables sobre su relación. Así mismo, mencionó que a sus hijos no les afecta que estén hablando constantemente de su padre y que, por el contrario, son muy maduros y conocen la verdadera situación de la familia.



En esta ocasión los seguidores del intérprete de ‘Dulce pecado’ están a la espera de la fecha de su matrimonio, de la cuál dio más detalles en las últimas horas a través de su cuenta en Instagram.



En medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la aplicación, los usuarios aprovecharon para cuestionarlo por la fecha de la boda, a lo que él contestó: “Yo ya le dí el anillo de compromiso, ya le dije una fecha, otra fecha y estoy esperando que ella decida”.



La respuesta de Jessi dio a entender que ya tienen confirmadas dos fechas establecidas y que la encargada de definir alguna de las dos es Paola, por lo que en el video de la pregunta la etiquetó y además escribió: “Estás demorada”.



Por su parte, Paola Jara no ha comentado mucho al respecto y tampoco le ha contado a sus seguidores sobre alguna fecha para casarse.



En medio de la misma dinámica, también habló acerca del nuevo tatuaje que se realizó y con el que pretende tapar “el tachón” que se hizo al querer cubrir un diseño anterior que tenía que ver con su exesposa.



“No lo he mostrado porque no me ha sanado, pero luego les muestro. Me tapé un tachón feo que tenía y estoy intentando arreglarlo”, comentó al respecto.

