La declaración machista de una ex estrella del Real Madrid y el PSG

El jugador Jesé Rodríguez, una recordada promesa del Real Madrid, está cada vez más diluido en el panorama futbolístico. Hoy en día, prácticamente, es invisible: lleva varias semanas sin equipo después de que el PSG, de Francia, decidiera rescindir su contrato ante las poquísimas prestaciones sobre el césped.



Eso sí: fuera de las canchas el español da mucho qué hablar y suele levantar polémica.

En esta ocasión el nombre de Jesé inundó las redes sociales después de que él posteara un polémico texto en Instagram, en el cual, refiriéndose a un señalamiento hecho por su exesposa, insultó a las mujeres que, según escribió, “a algunas no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el c…”.

¿Qué pasó?

La vida privada de Jesé Rodríguez se convirtió en material de ‘primera plana’ de la crónica rosa española después de que salieran a la luz problemas con Melody Santana, su exesposa y la madre de dos de sus hijos. Santana recientemente aseguró, por redes sociales, que el futbolista no está cumpliendo sus compromisos paternos.



Entretanto, Jesé Rodríguez fue acusado de infidelidad por Aurah Ruiz, quien se convirtió en su pareja después de Santana.

Jesé habría tenido un encuentro con una mujer en el pasado mes de noviembre.



Con Aurah hubo un caso que llegó a los tribunales, pues, según medios españoles, la mujer fue declarada culpable de acosar a Jesé después de una investigación concluida en junio de este año.



Lo más extraño de la situación es que ellos volvieron a ser novios, sin embargo, Jesé no pudo quitar la demanda (instaurada en 2018).

¿Y qué pasó con la infidelidad? Esta, ocurrida en noviembre, involucró a una mujer llamada Rocío Amar, quien, durante los últimos días, afirmó que sacara a la luz conversaciones privadas con el futbolista.



Esto sucedió casi a la par de la publicación en la cual Melody Santana aseguró que “Se acabó la pena y el teatro que tienes montado porque primero van mis hijos y pasaré por encima de quien sea. Sigo estando mal de salud, pero me voy a recuperar y, ahí sí, prepárate porque vengo fuerte. Con la estabilidad emocional de mis hijos no se juega”, refiriéndose a una probable negligencia de Jesé.



El jugador respondió a este señalamiento en particular, aunque hablando también de su situación con Aurah Ruiz y Rocío Amar, mediante su cuenta de Instagram. Lo hizo utilizando términos grotescos para referirse a las mujeres.

Jesé, con poca delicadeza, empezó diciendo que “yo con mi dinero puedo hacer lo que me salga de los huevos”.



“Si mis hijos hoy en día están bien y viven bien es gracias a mí, porque a algunas mujeres no les gusta trabajar y les gusta ganarse bolsos o lujos sentadas o poniendo el c…”, escribió. Al final cerró augurando que “todo tiene consecuencias y ninguna se va a ir de rositas”.



“Yo no vivo de lo que ustedes ahora quieren vivir (…) Gracias a Dios gano dinero durmiendo. Sigan mamando, hablando y asesorándose. Están bien perdidas, o perdida. Que desagradecidas son las personas que olvidan el pasado muy rápido”, concluyó.

La publicación, sumado al polémico prontuario de relaciones de Jesé, despertó reacciones negativas en redes sociales. Estas críticas se centraron, esencialmente, en las obscenidades con las cuales se refiere a las mujeres.

