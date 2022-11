Fiestas alocadas, borracheras inolvidables y anécdotas memorables de veinteañeros viviendo su juventud al máximo, eso fue, precisamente, lo que ‘Jersey Shore’ brindó a los espectadores que, durante cuatro años, no se perdieron ningún detalle de las peripecias de ocho italoamericanos cuya preocupación más grande era elegir en qué discoteca iban a pasar la noche.



Este programa de telerrealidad estadounidense duró, para infortunio de muchos fanáticos, tan solo seis temporadas -que salieron al aire desde 2009 hasta diciembre de 2013-; pero quedó para siempre grabado en la memoria colectiva y en los corazones de millones de televidentes, en gran parte, por su controvertido elenco.

¿Qué hubiese sido de ‘Jersey Shore’ sin las épicas aventuras de Snooki, JWoww, The Situation, Pauly D, Vinny, Sammi, Ronnie y Deena? Ocho jóvenes que, más que protagonistas, se convirtieron en el alma del programa y en un icono televisivo, para algunos, irremplazable.

Pero, ¿qué ha sido del popular elenco de ‘Jersey Shore’ a lo largo de estos años? ¿Cómo han cambiado las estrellas que marcaron a más de una generación? A continuación, se lo contamos.

‘Snooki’

A ‘Snooki’, como también es conocida la chilena Nicole Elizabeth LaValle, no le costó mucho convertirse en la reina indiscutible del programa. Espontánea, excesiva, graciosa, emotiva y decidida, se posicionó como una de las más prometedoras estrellas de ‘Jersey Shore’ con su extravagante cardado y, por supuesto, con su pronunciado bronceado.



Desde borracheras épicas que terminaban en la comisaría hasta inusuales excursiones por la playa y declaraciones de amor contundentes hacia los pepinillos en vinagre o la pizza, ‘Snooki’ fue catapultando, poco a poco, su camino al estrellato.

Sin embargo, para sorpresa de los fanáticos, hoy en día ya no queda mucho de la mujer fiestera y controvertida que eclipsó las pantallas de la televisión nacional e internacional; ahora es una mujer completamente renovada: todo parece indicar que dejó atrás la era de ‘gimnasio, rayos y lavandería’ para transformarse en una gurú fitness, escritora de best sellers y empresaria.



Al terminar el popular programa continuó con su propio spin off, ‘Snooki and Jwoww’, durante cuatro temporadas. Se casó con su eterno novio Jionn LaVallei, tuvo tres hijos, participó en la versión estadounidense de ‘Mira quién baila’ y realizó algunos cameos en películas como ‘Movie 43’ y ‘Los 3 Chiflados’.

Como si fuera poco, incursionó en el mundo fitness y, entre otras cosas, debutó en la industria de la moda al inaugurar su propia cadena de tiendas de ropa llamada The Snooki Shop.



De acuerdo con la revista ‘Women´s Health’: “Publicó su primer libro, ‘A Shore Thing’, en el año 2011 consiguiendo entrar en la prestigiosa lista de los libros más vendidos según el New York Times. Y lo mismo ocurrió con su segundo libro, ‘Baby Bumps’, donde relató cómo pasó de ser una chica fiestera a una madre orgullosa”.

‘JWoww’

Junto con ‘Snooki’, Jennifer Lynn Farley -más conocida en la industria televisiva como ‘JWoww’-, se convirtió en una de las figuras más populares de ‘Jersey Shore’. Tanto su amistad con Nicole como sus exuberantes atributos físicos le sirvieron para saltar al estrellato y consolidar una trayectoria artística digna de admirar.



Además de hacer parte del reparto de spin off como ‘Snooki & Jwoww’ y ‘Jersey Shore: Family Vacation’, también hizo apariciones en otros programas como ‘TNA Impact!’, ‘Campamento de entrenamiento para matrimonios’ y un cameo en ‘Los tres chiflados’.

En octubre de 2011, lanzó su sitio web oficial; mientras que en enero de 2013, se ubicó en la lista de las '100 mujeres más sexys del siglo XXI’ de la revista ‘GQ’. Dos años más tarde, en 2015, no solo participó, sino que ganó la séptima temporada del concurso ‘Worst Cooks in America: Celebrity Edition’.



Durante el rodaje de 'Snooki y JWoww', el spin off de las dos amigas después de ‘Jersey Shore’, ‘JWoww’ se comprometió con Roger Mathews, con quien llegó al altar en octubre de 2015, tuvo dos hijos -Meilani y Greyson, de 8 y 7 años, respectivamente- y se divorció, al parecer por “diferencias irreconciliables” en agosto de 2019, casi ocho meses después de haber iniciado los trámites de separación.

Mike ‘The Situation’ Sorrentino

A diferencia de muchos de sus excompañeros, a Mike ‘The Situation’ Sorrentino la vida después de su paso por ‘Jersey Shore’ no le sonrió mucho.



Aunque, desde el inicio, se posicionó como uno de los rostros más populares del programa eclipsado por los excesos, el libertinaje y las travesuras, Mike pasó por rehabilitación tras tener "problemas con pastillas de prescripción médica”, de acuerdo con el canal de televisión ‘MTV’.

Sin embargo, su mala racha no quedó ahí. En el año 2019 tuvo un pasajero pero controversial paso por la cárcel. ¿La razón? Fue declarado culpable de evasión de impuestos y sentenciado a 8 meses de prisión que, de no ser por una negociación con la Fiscalía, habría terminado en una condena de cinco años, según el canal de televisión español ‘Antena 3’.



Su carrera artística ha estado eclipsada por su participación en realities como ‘Dancing with the Stars’, ‘The Sorrentinos’ -que solo duró una temporada debido a la poca audiencia- y, al igual que JWoww, ‘Marriage Boot Camp: Reality Stars’.

‘Pauly D’

El ‘shore’ amante del fijador de pelo, lejos de quedar en el olvido, ha estado en el centro de los reflectores por tratar, en repetidas ocasiones, de consolidar su carrera como DJ. Y sí que lo ha hecho: se ha ganado fama de ser el Kiko Rivera italoamericano.



El arduo trabajo trae gigantescas recompensas, eso bien lo sabe ‘Pauly D’, quien, en el año 2011, firmó un contrato de tres álbumes con G-Unit Records y G-Note Records de 50 Cent, dos de los más grandes e importantes sellos discográficos.

Como si incursionar en el mundo de la música no hubiese sido suficiente, realizó su propio spin off como DJ, documentando su gira por Estados Unidos de discoteca en discoteca, en el año 2012. Las buenas noticias no pararon para el exintegrante de ‘Jersey Shore’, quien en 2013 tuvo una hija fruto de una relación fugaz con una camarera.



Durante la cuarentena del año 2020 sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look: pasó de tener las cejas finamente delgadas y el rostro desprovisto de pelos a dejar crecer una protuberante barba que, entre otras cosas, se robó los suspiros de sus fanáticas.

Además de su prometedora carrera musical, ha hecho parte del elenco de ‘Famously Single’, ‘Marriage Bootcamp: Reality Stars 11’ -en donde participó con Aubrey O'Day-, ‘Game of Clones’, ‘Double Shot at Love ‘ y ‘Revenge Prank’.

‘Vinny’

‘Vinny’ Guadagnino no dejó la actuación tras su paso por ‘Jersey Shore’; por el contrario, obtuvo varios roles en series como ‘The Hard Times of RJ Berger’ y en ‘90210’ e, incluso, animó su propio programa en ‘MTV’ titulado ‘The Show with Vinny’ en el que invitaba a famosos a su casa con un apetitoso objetivo: cocinarles platos italianos.



Si bien su carrera artística no cambió mucho, sí lo hizo su aspecto físico: pasó de lucir una prominente barriga a presumir unos fuertes y tonificados músculos en redes sociales. ¿El secreto? Una dieta baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas.

“Mucha gente no sabía que llevo toda la vida luchando contra el sobrepeso. De hecho, el tiempo que estuve alejado de la televisión me puse muy gordo y la mayoría de mis fans lo desconocían”, contó, en una oportunidad, para la revista especializada ‘Men’s Health’.



Y agregó: “Las grasas me aportan mucha energía durante mucho tiempo, me agoto menos y pienso mejor. Disfruto del ayuno intermitente también y antes, cuando comía muchos hidratos, no era capaz de hacerlo, ¡tenía hambre a todas horas!”.

Con el objetivo en mente de ayudar a personas con ansiedad lanzó el libro ‘My Plan To Stop Stressing, Evite Drama, and Maner Inner Cool’ y, entre otras cosas, lanzó una marca de ropa llamada IHAV, estudió interpretación e hizo cameos en algunas series.

‘Sammi’

La estancia de Samantha Giancola, también conocida como ‘Sammi Sweetheart’, en ‘Jersey Shore’ es recordada por el intenso, inestable y explosivo romance que sostuvo con ‘Ronnie’, otro de los ocho miembros principales del elenco de la serie.

Luego de la finalización del programa, ‘Sammi’ cambió las relaciones tóxicas y la actuación por la moda -gran prueba de ello es que lanzó su propia línea de ropa en 2013 llamada Sweetheart Styles-. Tanto así que cuando le propusieron retornar a la televisión de la mano del spin off de ‘Jersey Shore’ se atrevió a rechazar la tentadora oferta.

"No soy la misma persona que cuando tenía 22 años. A los 31, actualmente soy extremadamente feliz en todos los aspectos de mi vida y quiero evitar situaciones potencialmente tóxicas. Sin embargo, fue una decisión difícil porque amo a mis compañeros de cuarto. He decidido centrarme en mí, en mi futuro y en lo que realmente me hace feliz. ¡Siempre estaré agradecida con 'Jersey Shore' y todo lo que me ha traído!”, explicó, en Instagram, a sus seguidores tras conocerse la noticia.

Alejada de los flashes de las cámaras que por muchos años eclipsaron su vida, ‘Sammi’ copresentó el pódcast ‘Just Sayin'’ con la especialista en relaciones Siggy Flicker y la presentadora de televisión Clare Galterio entre 2015 y 2017; mientras que en 2021 anunció, a través de YouTube, la apertura de una boutique de ropa en Ocean City, New Jersey, Estados Unidos.



Según ‘Celebrity Net Worth’, el patrimonio neto de la exintegrante de ‘Jersey Shore’ se estima en 4 millones de dólares, es decir, aproximadamente 20 mil millones de pesos colombianos.

‘Ronnie’



Aparte de su intermitente romance con ‘Sammi’ -de quien se separó en el año 2016-, no hay mucho más por contar de ‘Ronnie’ Ortiz-Magro. Después de su salida de ‘Jersey Shore’ centró sus apariciones públicas en temas como el ejercicio y las dietas.

De acuerdo con el medio ‘El País’, se transformó “en imagen de suplementos alimenticios y productos para perder peso. Se convirtió en noticia por haber engordado, pero volvió a ponerse en forma cuatro semanas después”.



Al igual que unos cuantos de sus excompañeros, siguió participando en el mundo de la actuación en programas como ‘Impact Wrestling’, ‘Famosamente Soltero’, ‘Jersey Shore: Family Vacation’ -del que se retiró en 2021 para concentrarse en su salud mental- y ‘Celebrity Fear Factor’.

Deena



A pesar haber sido la última en unirse al elenco de ‘Jersey Shore’ -luego de que Angelina, su antecesora, fuera expulsada-, rápidamente se convirtió en amiga inseparable de ‘Snooki’ y ‘Jwoww’. Su arrolladora personalidad y su capacidad para meterse en problemas la ayudaron a hacer parte de la serie hasta el final de la franquicia.



En 2014, Deena volvió a aparecer públicamente en el programa ‘Terapia de pareja’ y en 2018 regresó a MTV como uno de los miembros del elenco del spin off ‘Jersey Shore: Family Vacation’.

En cuanto a su vida personal, se casó en octubre de 2017 con Christopher Buckner, con quien tuvo su primer hijo en 2019. Su matrimonio prosperó y en mayo de 2021 nació su segundo hijo.

Tendencias EL TIEMPO