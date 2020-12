El ‘top’ de los memes más divertidos del año

Un adagio popular dice que 'la risa es la mejor medicina', una frase que cobró especial relevancia en un año atípico, en el que gran parte de las noticias tuvieron que ver con la pandemia del nuevo coronavirus.



Por eso, ahora que faltan pocos días para celebrar Navidad y la llegada de 2021, le recordamos los mejores memes de este 2020.



La niña del pastel

A finales de octubre, el video del cumpleaños número 3 de María Eduarda, una niña brasileña, trascendió por una pelea que ella y María Antonia, su herma mayor, protagonizaron.



¿La razón? La celebrada se molestó cuando su hermana sopló la vela de su pastel, aparentemente, por celos. Sin chistar Eduarda, en un ataque de ira, decidió tirarla del pelo.



Sin embargo, Antonia no se resintió con el ataque, todo lo contrario: procedió a peinarse y a sonreír con picardía.

LA NIÑA DEl PASTEL El momento cuando ocurre 'el meme'.

La particular reacción de las pequeñas fue aprovechada por los internautas que aún hoy siguen haciendo memes.

Swole Doge vs Cheems

En mayo comenzaron a circular divertidas imágenes que mostraban a un perro Shiba Inu con un cuerpo musculoso junto a la versión ‘normal’ de un animal de la misma raza.



Por lo general el objetivo del meme, conocido como 'Swole Doge vs Cheems', es hacer curiosas comparaciones entre el pasado y el presente de determinadas situaciones.



¿De dónde provino? Según el portal ‘Know your meme’, que recopila el origen de los memes, en realidad son dos animales.



‘'Swole Doge’, el musculoso, es en realidad una perrita japonesa muy popular en Instagram llamada Kobosu, que empezó a ser usada para memes desde 2013. Mientras tanto, ‘Cheems’, el pequeño, es el can de una fotografía que publicó su dueño en 2017 y se hizo viral.



Pero fue hasta este año que ambas imágenes ‘unieron fuerzas’ para crear uno de los memes más recordados de 2020.

La niña enojada

En enero se popularizó el rostro de una niña con un abrigo rojo haciendo una mueca de repudio. Si bien su origen exacto es desconocido, se sabe que proviene de un video en el que la pequeña, sin darse cuenta, es grabada mientras mira mal a un joven detrás de un palo de madera.

Niña hace cara enojada Origen del meme Así fue la mirada de la niña que se convirtió en meme.

Alguien le tomó una captura de pantalla a ese metraje y la imagen comenzó a ser replicada en las redes sociales, especialmente en Latinoamérica.

Algunos de los memes. Foto: Facebook: America Online Foto: Redes sociales / Archivo particular Foto: Redes sociales / Archivo particular

El ‘wey ya’

Otro de los memes que le dio la bienvenida a 2020 (aunque empezó a popularizarse en 2019) fue el de una mujer joven con cara de sufrimiento y acompañado con la leyenda ‘wey, ya’, en referencia a un mexicanismo que podría referirse a un 'ya basta' relacionado con el cansancio por alguna situación.



La imagen, que se popularizó a finales de diciembre de 2019 e inicios de 2020, surgió de la segunda temporada de la serie original de Netflix ‘You’.



La mujer es la actriz Victoria Pedretti, quien interpreta a ‘Love Quinn’, una mujer enamorada de un asesino en serie.



Este meme ha sido usado para todo tipo de situaciones que se repiten constantemente, como una franquicia que no acaba o hasta un comportamiento 'tóxico'.

Foto: Redes sociales / Archivo particular Foto: Twitter: @iWeyyaa Foto: Redes sociales / Archivo particular

El baile del ataúd

Entre mayo y abril se hicieron virales dos clip de video de unos hombres bailando mientras cargaban un ataúd. De fondo suena la canción electrónica ‘Astronomía’, de Vicentone y Tony Igy.



En un principio la sorprendente escena fue usada para hacer metrajes cortos en la popular red social ‘TikTok’. La fórmula era poner un fragmento de situaciones potencialmente peligrosas (como resbalones o un hombre derramando una taza de café) y reemplazar el desenlace con el meme.



Los videos fueron tan populares que se hicieron varias versiones, incluyendo una animada.

(Si nos lee desde la app vea aquí la versión animada del meme).



De acuerdo con ‘Know Your Meme’, el origen de los videos originales está en dos clips de YouTube, uno subido en 2015 por una viajera y el otro en 2017 por el canal ‘BBC Africa’. Estos muestran una tradición de Ghana (África) en la cual un grupo de hombres uniformados debe bailar con el ataúd para darle ‘una última fiesta’ al difunto.

(¿Nos lee desde la app? Vea aquí más memes de los hombres bailando con un ataúd).

Papa Francisco con una hostia

En octubre se hizo viral una fotografía del Sumo Pontífice levantando una hostia consagrada durante una eucaristía. Para hacer el meme se debe reemplazar la ofrenda sagrada con cualquier objeto o persona que alguien quiera ‘honrar’ de una manera divertida.



La tendencia sigue siendo bastante popular en eventos deportivos como los partidos de fútbol, en los que los hinchas no dudan en reemplazar la hostia por los jugadores que hayan tenido un buen desempeño.



La verdadera historia de la imagen se remonta a 2013, cuando el Papa Francisco, recién posesionado, estaba ofreciendo una misa en la Basílica del Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida, en Brasil.



La fotografía fue tomada para la base de imágenes Getty Images por Buda Mendes, pero no había tomado relevancia sino hasta este año.

Will Smith llorando

El 11 de julio Jada Smith le reveló a su esposo, el reconocido actor Will Smith, que le había sido infiel. Lo hizo en el programa de entrevistas 'Red Table Talk' que dirige ella misma y es transmitido por Facebook.



Aunque se trata de un tema serio para la pareja, los internautas aprovecharon la reacción de tristeza e incomprensión que tuvo Will para hacer memes con su rostro.



Por fortuna, el actor se lo tomó con humor e incluso aseguró que no estaba llorando. “Me deshidrato y los ojos se me ponen acuosos", dijo el 5 de octubre en una entrevista con motivo del recibimiento que hizo del premio 'Robin Williams: legado de la risa', entregado por la organización Bring Change to Mind.

Foto: Twitter: @bymasiel Foto: Redes sociales / Archivo particular Foto: Redes sociales / Archivo particular

Bugs Bunny comunista / ‘Tenemos’

Junio fue recibido con un meme de Bugs Bunny (el conejo más popular de los 'Looney Toones') con los ojos entrecerrados y haciendo un curioso ademán con las manos.



Por alguna razón desconocida la pose fue acompañada con el símbolo comunista del martillo y la hoz, y la palabra 'Tenemos' o ‘We have”, en inglés, una caricatura de uno de los pilares de ese sistema económico y político: una distribución equitativa de los bienes.



Tal como se explica en el portal especializado ‘Know your meme’, el clip original del cual el meme fue fabricado es un corto de la serie ‘Fantasías animadas de ayer y hoy’, llamado ‘A wild hare’ y estrenado el 27 de julio de 1940.

Bugs Bunnny | I am a Rabbit | Warner Bros. Entertainment El Bugs Bunny comunista solo se puede ver entre el segundo 57 y 58, en un único fotograma.

Más allá de su referencia política, la imagen ha sido usada para representar todo tipo de situaciones.

Foto: Pinterest: Memes divertidos en español Foto: Redes sociales / Archivo particular Foto: Memedroid: EAM17ZXMM

'Jerry' llorando

Sin duda alguna uno de los memes más replicados este año es el de ‘Jerry’, de la popular serie ‘Tom y Jerry’, llorando y tapándose la boca. El ratón, además, tiene apoyado uno de sus brazos en una pared y la cara cubierta de lágrimas, lo que le da más dramatismo a su expresión.



Según el medio ‘Heraldo’, de México, no existe una escena oficial que muestre a Jerry haciendo la acción que se volvió viral. Al contrario, en el fragmento que fue usado se le ve riéndose, por lo que se sobreentiende que alguien usó algún programa de edición para ‘hacerlo’ llorar.

Jerry llorando Meme I Video Original Jerry sonríe en el clip original.

Jerry llorando es usado ante cualquier hecho que cause mucha ternura o tristeza, sin dejar de lado que, incluso esas emociones, pueden expresarse a través de la comedia.

El hombre intentando alcanzar sus metas

Algunos de los memes que más divirtieron este año fueron los que usaron la plantilla con una persona intentando alcanzar un objetivo (representado en una pelota amarilla) pero siendo detenida por una especie de criatura rosada.



Según ‘Know Your Meme’, la primera vez que apareció la imagen fue el 21 de abril de 2017, cuando fue compartida en Facebook por el ilustrador Superlmer, quien la diseñó. Sin embargo, en el transcurso de dos años casi nadie la replicó.



El dibujo, editado con situaciones de la vida cotidiana, se popularizó en 2019 entre los angloparlantes, pero tuvo una mayor acogida entre la comunidad hispana en 2020.

Plantilla original Foto: Superlmer (ilustración original) / Redes sociales Foto: Superlmer / Instagram: @memesu.nacional2.0 Foto: Imgflip: @OG_Memester

