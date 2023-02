Jero Freixas es uno de los creadores de contenido más conocidos de la comunidad hispanohablante. El argentino se volvió famoso por sus videos sobre fútbol en el que resalta su pasión por el deporte, pero en especial por Lionel Messi y la selección dirigida por Escaloni.



Durante los meses previos al Mundial de Catar el creador de contenido se pasó por Colombia para ver algunos partidos del torneo local, compartiendo con los futbolistas y recibiendo regalos por parte de los clubes que visitó como una muestra de agradecimiento por aceptar la invitación.

Jero Freixas con la camisa de COlombia. Foto: Tomada de @jerofreixas

Recientemente, se ha vuelto tendencia en redes sociales porque en uno de sus videos apareció con la camisa de Millonarios. Al parecer, esto no caló bien en algunos hinchas rivales que le dejaron saber su inconformismo en la caja de comentarios del post.



De igual forma, su grabación también causó risa entre la comunidad digital por la particular escena que recreó con Jose, su esposa. Allí, se le ve a la mujer simulando regañar a sus hijos por jugar con el balón dentro de la casa, por lo que recurre a su esposo para que la ayude a calmar a los pequeños antes de hacer un desastre.



Sin embargo, lejos de colaborar, Jero se emociona, la mira a los ojos y mientras sale de la habitación coge los guantes de portero para gritar a los cuatro vientos: “Soy el dibu”, haciendo referencia a que se unirá a sus hijos para jugar un partido de fútbol en la sala de la vivienda.



Como era de esperarse, los hinchas del ‘Ballet Azul’ no dudaron en pronunciarse elogiando la camisa que usa el argentino en su video, aunque también salieron al paso simpatizantes de otras escuadras para criticarlo por la elección de su vestimenta.



“Que hermosa tu camiseta”, “La camiseta más hermosa que he visto”, “a camisa de Millonarios”, “hay camiseta de @millosfcoficial hay like”, “Uy Jero, mal ahí”, “Te verias mejor con la del verde” y “Que buen casaca Jero”; fueron algunas reacciones.



