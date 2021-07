Jeringa habla de edad de Ana Lucía Domínguez cuando fueron novios

La actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su participación en 'Pasión de Gavilanes', o '¿Quién mató a Sara?', estuvo casado durante dos años con el comediante David Alberto García Henao, mejor conocido como 'Jeringa'.

Sin embargo, en redes empezó a circular una versión que decía que su relación había iniciado cuando ella tenía 13 años y el 27. Los usuarios no demoraron en lanzar una oleada de críticas contra el humorista por haber, supuestamente, establecido una relación con una menor de edad.



Ante estas acusaciones, 'Jeringa' publicó un video en sus redes sociales en el cual aclaraba la situación. De acuerdo con el humorista, él conoció a Ana Lucía Domínguez cuando trabajaba en Sábados Felices, en estudios Gravi, y ella grababa una serie en 'RTI Televisión'.



En ese momento, un coordinador de RTI Televisión lo invitó a ver la grabación y allí se conocieron la actriz y el humorista. Sin embargo, según sus declaraciones, su relación sentimental se daría mucho tiempo después.



"No fuimos novios cuando ella tenía 13 años, eso fue mucho después. Es más, el primer novio de Ana Lucia Domínguez fue Diego Cadavid, no yo”, puntualizó el actor.



'Jeringa' aseguró que ha hablado con Domínguez sobre estos rumores. "La misma Ana Lucía está aterrada sobre la situación y ella va a hacer un video aclarando", dijo.



Finalmente, afirmó que no le gusta involucrarse en polémicas y enfatizó en que se debe tener mucho cuidado con los señalamientos.



Recientemente, la actriz dio declaraciones sobre las razones de su divorcio con 'Jeringa'. Comentó que fue debido a la oportunidad que le surgió para participar en la telenovela de 'Caracol Televisión', 'Pasión de Gavilanes'. Ella decidió viajar a Colombia para realizar el papel de 'Libia Reyes' y 'Ruth Uribe'; sin embargo, la relación con el hoy comediante de 'Sábados Feliz' y 'La vuelta al mundo en 80 risas' no funcionó a la distancia.



