Luego del grave accidente que sufrió en su casa en el estado de Nevada con una máquina quita nieves, el actor de ‘Avengers’, Jeremy Renner, reapareció en sus redes sociales para enviarles un mensaje a todos sus seguidores.



En una publicación en su cuenta de Twitter e Instagram, el protagonista de ‘The Hurt Locker’ le agradeció a sus fans los “mensajes y consideración” tras el accidente en el que casi pierde la vida y lo dejó en estado crítico. “Mucho amor y aprecio para todos ustedes”, indicó.



Así mismo, el también cantante señaló que “estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos”.



En días pasados, Renner anunció su salida del hospital tras pasar de varios días hospitalizado luego de la emergencia.



"Fuera de mi niebla cerebral en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa", publicó en su momento.

El accidente

Renner, de 52 años y quien interpreta al superhéroe ‘Ojo de Halcón’, sufrió graves heridas cerca de su casa de Nevada, EE. UU., cuando intentaba detener la máquina PistenBully, de seis toneladas, que había empezado a rodar hacia delante después de que él la utilizara para ayudar a liberar de la intensa nevada el vehículo de un familiar que se había quedado varado.



Debido a esto, el actor fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir lesiones ortopédicas y un trauma torácico cerrado, el cual le comprometió sus pulmones, el diafragma y el corazón.



Recientemente, el medio ‘CNN’ reveló pedazos del registro de la llamada al 911 que hizo la familia del actor cuando ocurrió el accidente.

“Está sangrando mucho de la cabeza y otras lesiones. (La persona que llama) no está segura de dónde viene toda la sangre”, dice el operador. Luego registran que Renner fue “completamente aplastado por un vehículo grande para la nieve” y que tiene “extrema dificultad para respirar”.



“Es difícil que lleguen los paramédicos por la nieve en la montaña. No sé cuánto se tardarán. Está respirando muy poco, así que por favor... Estarás bien, hermano, te sacaremos de aquí”, se escucha en la comunicación.



Hasta el momento se desconoce cuánto tardará la recuperación completa del actor, pero se espera que sean varios meses.

