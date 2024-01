Jeremy Allen White, novio de Rosalía, sorprendió con fotos en ropa interior

Desde noviembre, se ha especulado en internet que Rosalía ya habría pasado la página de Rauw Alejandro y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el actor Jeremy Allen White.

Aunque ellos no lo han confirmado públicamente, se han filtrado instantáneas en las que la cantante comparte tiempo junto al hombre en Los Ángeles, Estados Unidos, e incluso se toman de la mano como si fueran una pareja.



(Le podría interesar: ¿Rosalía y Rauw Alejandro se mandaron ‘indirectas’ en los Latin Grammy?).

Como se recuerda, el 25 de julio del 2023, la revista ‘People’ confirmó que la relación de la ‘Motomami’ con Rauw Alejandro llegó a su final y, desde ahí, surgieron rumores de posibles infidelidades del boricua con varias mujeres, en las que incluyeron a la colombiana Valeria Duque.



Esto fue desmentido por la misma modelo paisa y el artista, pero por parte de Rosalía nunca se escuchó un pronunciamiento concreto al respecto.

Jeremy Allen White llamó la atención por sesión de fotos

Ahora, Jeremy Allen White, quien sería el nuevo interés amoroso de la intérprete de ‘Bizcochito’, se volvió el centro de atención por unas fotografías en las que saca su lado más sensual.



Se trata de unas imágenes para la marca Calvin Klein en las que el estadounidense, de 32 años, deja ver su tonificado cuerpo mientras posa en calzoncillos.

(No deje de leer: Valeria Duque confesó que sí estuvo en concierto de Rauw Alejandro y ahí lo conoció).

Estos momentos, fueron capturados por el fotógrafo Mert Alas y hacen parte de la colección de ropa interior masculina primavera 2024 de la marca de moda neoyorquina.

Rosalía no dudó en reaccionar y le dio ‘me gusta’ a casi todas las publicaciones que se hicieron al respecto en Instagram. Igualmente, se vieron comentarios por parte de los internautas en los que felicitaban a la cantante por su supuesta pareja, e incluso, unos nombraron a Rauw Alejandro en tono de burla.



“Ya veo porque la Rosalía cambio al Rau”, “Rosalía, te veo y te respeto”, “Qué bien come la Rosalía”, “El ‘motopapi’”, “Si yo fuera Rauw Alejandro, estaría teniendo un mal día” y “No me cansó de ver todo lo que se come Rosalía”, fueron algunas de las reacciones.



(Lea también: El año de las separaciones y divorcios: las 10 rupturas más sonadas del año).

Fan le regaló pandebono a Rosalía en pleno concierto en Bogotá

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

