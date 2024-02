Jenny López presumió a su papá y seguidores dicen que es más joven que Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo oficial su relación con Jenny López en julio del 2023, tras varios rumores que empezaron a involucrar a los cantantes por la ‘evidente cercanía’.



La ola de comentarios entre los seguidores del pereirano, este decidió publicar una serie de fotografías en sus redes sociales junto a la bella joven, con estas imágenes confirmaron su relación.

Desde entonces, los cantantes han hablado de su relación en diferentes medios de comunicación, también han mencionado que prefieren mantener su relación al margen de sus seguidores, ya que reciben muchas críticas por su diferencia de edad.

Jhonny Rivera nació en Pereira, Risaralda, el 23 de febrero de 1974, actualmente tiene 49 años de edad y durante décadas ha sabido mantenerse en el escenario de la música popular colombiana, puesto que es considerado como uno de los cantantes más queridos del país.



Por otro lado, Jenny López, actual pareja de Rivera, nació en el departamento del Cauca y actualmente tiene 21 años de edad, se sabe que empezó a trabajar en la agrupación de Jhonny desde que tenía 16 años y fue cuándo ella cumplió los 18 que empezaron la relación.



Por medio de las redes sociales los cantantes de música popular comparten detalles de sus presentaciones, celebraciones familiares, y otros aspectos de sus vidas. Una de las recientes publicaciones de Jenny López estuvo dedicada a su padre, quien estaba cumpliendo años, las imágenes estuvieron acompañadas de las siguientes palabras:



“Hoy está de cumpleaños mi papi @carloslopezmanager. Feliz cumpleaños, papá que sean muchos más, que mi Dios te regale salud, amor y cosas bonitas siempre para tu vida, te amo pa', porfis déjenle un mensajito a mi papá”, escribió López.

Ante la dedicación y petición de la cantante, de dejar mensajes de felicitación a su padre y manager, su publicación sí se llenó de comentarios, pero no precisamente de felicitaciones, sino de fanáticos que aprovecharon el espacio para afirmar que su padre, se ve mucho más joven que su novio (Jhonny Rivera).



“Más joven el papá que tu novio”, “Está más joven el papá que el marido”, “Está más bueno el papá que Jhonny”, “Le diste a tu padre no un yerno, sino un compadre. Ellos solo hablan de sus años 1600, pan, pan, pan”, “El papá no era Jhonny, ah pensé que este era el novio”, “Qué guapura de papá, ya se ve de dónde salió tan bella la hija”, “Está más joven que Jhony”, entre otros.

