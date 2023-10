Novia de Jhonny Rivera respondió a críticas por 'repetir' ropa: ‘No tiene nada de malo’

Actualmente, Jenny López, una joven artista de 20 años, sostiene una relación con el cantante Jhonny Rivera, de 51 años. Desde que confirmaron su noviazgo, los internautas y sus seguidores han estado pendientes de ambos, principalmente debido a la diferencia de edad, por la cual reciben muchas críticas.



(Lea también: Esto es lo que cobra por cada concierto y lo que factura en plataformas Karol G).



La pareja del intérprete de Te extraño es oriunda del Cauca y es una cantante de música popular. En su más reciente canción, lanzada hace dos semanas y titulada Que se mueran, abordó los comentarios negativos hacia su romance.

Jenny López no calló ante las críticas por su ropa

Recientemente, Jenny López realizó una presentación en Manizales, en la que utilizó una malla de dos piezas beige con negro junto con unos guantes de este último color. No obstante, una publicación de la joven luciendo el traje desató toda clase de reacciones entre los internautas.



(Siga leyendo: ¿Quiere trabajar en la Nasa? Si sabe origami tiene grandes posibilidades de lograrlo).



"Vuelve y juega la misma ropita", escribió un internauta. Respecto al comentario, la artista respondió: “¿Usted usa la ropa una vez y la bota? Si es así, dígame dónde para ir por ella, porque yo no puedo". Sin embargo, el tema no quedó allí, puesto que en sus historias de Instagram continuó hablando al respecto.



(De interés: Silvestre Dangond le pedía prestado a Rafael Orozco, historia inédita).

“Me he reído con los comentarios, porque hace como dos meses y medio subí unas fotos del concierto que tuvimos en San José del Guaviare, donde me puse un 'set' que es como de malla negro con beige, que es de unos guantecitos, y me lo volví a colocar en el concierto que tuvimos en Manizales, y les volví a publicar foto, porque es otro momento, y muchos diciendo que ‘repitiendo ropa’", contó inicialmente Jenny López.



"Yo les hago una pregunta, ¿ustedes se ponen la ropa una vez en la vida y la botan? Porque yo no. Si ustedes se ponen la ropa una sola vez y la botan, que me digan en dónde la botan para ir por ella", añadió.

Y concluyó: “¿Ustedes creen que a uno el bolsillo le daría para estrenar todos los fines de semana? Imposible". Finalmente, la joven dijo que seguirá utilizando la prenda "hasta que se dañe" o hasta que ya no le guste, y continuó explicando que tener a todos sus seguidores contentos era muy difícil.

Más noticias en EL TIEMPO

EN VIVO| Israel abatió a uno de los principales dirigentes militares de Hamás en Gaza



Gobierno Petro analiza alcances de suspensión de ayuda militar por parte de Israel



Grupo Calleja está dispuesto a pagar US $ 1.175 millones para quedarse con Grupo Éxito



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO