Casi 20 años después de que se comprometieron en el 2004, la pareja finalmente se dio el ‘sí’ en una ceremonia sencilla a la que asistieron sólo sus más allegados.



El matrimonio se celebró en la Little White Wedding Chapel, en el estado de Nevada. El día anterior viajaron al lugar con su familia cercana, sacaron la licencia para poder casarse y cerca de la medianoche leyeron sus votos.



La cantante anunció el hecho en su blog personal ‘On The Jlo’, donde constantemente publica actualizaciones de su vida. En una nueva entrada mostró cómo fueron los preparativos y cuál fue el vestuario escogido.



“Con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas” escribió la estadounidense en su página web.



La pareja empezó su relación por primera vez en el 2002 tras conocerse en el rodaje de ‘Gigli’, que fue estrenada en el 2003. Luego de acabar el romance cada uno se casó con sus respectivas parejas y tuvo hijos. A mitad de 2021 empezaron los rumores de que nuevamente se habrían reencontrado.



Tras la boda, Jennifer López anunció que cambiaría inmediatamente su apellido. Su nuevo nombre legal es Jennifer Affleck, como su esposo.



“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia” expresó la famosa.



Los vestidos

Para el matrimonio, Jennifer López utilizo dos vestidos diferentes pero ambos de color blanco. El primero era un conjunto conservador, sin mangas, largo y con escote de barco.



Sobre este traje, la artista aseguró que era un "vestido de una película antigua". Además, López explicó que lo tenía desde hace muchos años pero no se había decidido a vestirlo.



"He vestido este vestido durante tantos años. Y lo he estado guardando, guardando, guardando, y ahora lo estoy usando el día de mi boda" manifestó.

La segunda prenda de la noche fue un traje más moderno. Utilizó un vestido de novia de la colección Primavera Verano 2023 de Zuhair Murad. El estilo elegido fue el tradicional con encaje blanco, velo, mangas largas, hombros descubiertos y en la parte de arriba un tipo corsé.

