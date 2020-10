Así es la enorme mansión de 40 millones de dólares de Jennifer López

REALTOR.COM/ TOPTENREALESTATEDEALS.COM



La cantante, modelo y actriz Jennifer López es una de las personalidades más reconocidas del ‘jet set’ estadounidense. Nació en el Bronx, Nueva York, en una familia puertorriqueña que siempre ha referenciado en su trabajo artístico.



Si bien se le conoce principalmente por su música, López no incursionó como cantante sino hasta 1999, cuando estaba a punto de cumplir los 30 años. De cualquier modo, a sus 51 años es una de las artistas más exitosas de la industria. No por nada, fue la encargada de animar, junto a Shakira, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2020, un evento que solo invita a grandes ‘estrellas’.



Otra prueba de su éxito es la ostentosa mansión que ella y su prometido, el ex beisbolista Alex Rodríguez, compraron recientemente en Miami, Estados Unidos.