Jennifer López explicó misteriosa aparición en una de sus fotos

Hace algunos días, tras su acostumbrada rutina de ejercicio, Jennifer López decidió tomarse una fotografía y compartirla con sus seguidores en Instagram. En la imagen no solo luce su espectacular figura, sino que además, lleva el cabello recogido y desordenado, lo que hace que sobresalga su rostro con la mirada penetrante que la caracteriza.



“Si no te reta, no te cambia...”, escribió la artista junto a la publicación, en la que aparece con ropa deportiva y maquillaje discreto.

Pero lo que era una 'selfie' casual y con un mensaje positivo, se convirtió en un tema de debate e intriga para sus seguidores, quienes se ingeniaron toda una historia de misterio a raíz de un pequeño detalle en la fotografía.



Al acercar la imagen, en el fondo, al lado izquierdo de López se alcanza a percibir el rostro de un hombre que cubre su boca. Lo que desencadenó un montón de especulaciones; para algunos era un 'acosador' que espiaba a la artista, mientras que otros pensaban que era un rehén.

(Si nos visita desde la aplicación, vea la foto aquí).





En contados minutos la publicación pasó de ser un contenido más en la red social de la 'Diva del Bronx', para convertirse en todo un misterio que incluso, algunos tildaron de 'terrorífico'. Por lo que inmediato, la caja de comentarios se llenó de preguntas alrededor de aquella 'enigmática' figura.



(Lea también: Cine gratis durante diez días, cortesía de los más grandes festivales)



Ante la polémica y la cantidad de rumores un tanto imaginativos que surgieron alrededor de la fotografía, el portal de noticias 'E! News' contactó a una fuente cercana de López, quien aseguró que se trataba de un conocido de Alex Rodríguez, actual pareja de la cantante.



De acuerdo con la persona contactada por el medio, la oficina de Rodríguez está ubicada al lado del gimnasio, y justo en el momento en que se capturó la imagen, el exbeisbolista tenía una conferencia con el sujeto que aparece de fondo.



"Cuando hacen videollamadas, las proyectan sobre una pantalla bastante grande. Si te fijas, podrás ver el hombro de Alex con una camiseta azul marino. Está sentado en su escritorio, por lo que la imagen que ves es la del hombre con la que está haciendo el Zoom, que, por cierto, se está tapando su boca con las manos”, relató



(Lea también: WhatsApp permitirá hacer videollamadas de hasta 50 personas)

Foto: Instagram: @jlo

De hecho, la misma López confirmó la declaración publicada por 'E! News' durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon, quien no dudó en preguntarle por la imagen. "La gente estaba asustada porque había un hombre detrás de ti en una ventana con una mano sobre su boca", dijo el presentador.



"¡Eso fue un Zoom! Donde lo tenemos montado está justo al lado de nuestro garaje", explicó López, quien además le contó a Fallon que, con su pareja, adaptaron el lugar como gimnasio durante la cuarentena.



Respecto a la identidad del hombre que aparece en la imagen, López aclaró: “Fue un tipo de bienes raíces con el que Alex estaba en Zoom”.



Tendencias EL TIEMPO