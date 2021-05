La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck contada con películas

“Bennifer 2.0”, la nomenclatura que recibió la “revancha” en la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, se convirtió en una de las noticias más relevantes del microcosmos de Hollywood de los últimos meses. 17 años después de haber roto su compromiso, luego de haberse vuelto a casar con otras parejas con quienes formaron una familia, y de haber disuelto vínculos fugaces, los artistas se estarían dando una nueva oportunidad y todo el mundo está observando.



La semana pasada, ambos viajaron a Montana, lugar en donde el actor tiene una residencia, y donde fueron fotografiados juntos en un auto. Affleck, de 48 años, iba manejando mientras que Lopez, de 51, se encontraba en el asiento del acompañante. Luego se los vio bajando de un avión privado en Los Ángeles, y caminando tomados de las manos. Si bien no hubo confirmación oficial, lo cierto es que ya no se trata de simples rumores: las imágenes demuestran que los encuentros de “Bennifer” son un hecho.



En esta nota repasamos cuatro películas que marcaron la relación de los actores, desde el film en el que se conocieron hasta la producción que los terminó alejando.



Gigli (2003)

Todo comenzó en 2002, cuando Affleck y Lopez se conocieron en el rodaje de Gigli, el largometraje de Martin Brest vapuleado por la crítica y el público, que marcó el inicio de su intempestiva relación. La comedia romántica que tenía ingredientes de thriller y cine de mafia -y una vergonzosa actuación de Al Pacino- fue un fracaso rotundo, pero en su filmación se produjo el flechazo entre sus protagonistas. Curiosamente, Halle Berry había rechazado el personaje de Ricki que interpretó Lopez, lo cual hubiese cambiado la historia. A pesar del mencionado flechazo, lo cierto es que en ese momento Lopez seguía casada con su segundo esposo, el bailarín Cris Judd, a quien le pidió el divorcio en julio de 2002. ¿Coincidencia? Si bien la actriz y cantante siempre aseguró que nada sucedió en el rodaje con Affleck, en una entrevista con NBC contó que se habían convertido en “grandes amigos”, y ambos, en las ruedas de prensa, declararon que sentían “mucha química” como dupla. Para el momento del estreno del film, en agosto de 2003, la pareja ya había estado más de un año comprometida.



Meses antes, el actor formó parte del video de Lopez para su icónica canción, “Jenny from the Block”. Su novio hacía una suerte de cameo en ese clip que mostraba cómo era la vida de J Lo en ese período de alta exposición mediática.



Padre soltero (2004)

La comedia dramática de Kevin Smith en la que Lopez y Affleck trabajaron juntos en algunas escenas -el personaje de la actriz moría al comienzo del film- se estrenó en marzo de 2004. Es decir, dos meses después de que pasara lo inesperado: la pareja que era furor en los medios cancelaba su compromiso y las especulaciones apuntaban a infidelidades de Affleck y su molestia ante la prensa, algo que confirmaría a posteriori. En 2008, Lopez recordaría esa etapa como turbulenta, pero nunca fue tan dura en sus dichos como el actor, quien llegó a decir que en esa época se sentía “perdido, sofocado, miserable y asqueado”. La cantante fue más diplomática.



“Empezamos a salir en medio del nacimiento de los tabloides, había mucha presión, pienso qué hubiese pasado si hubiésemos estado en otro momento, pero había amor genuino en la relación”, expresaba Lopez, quien también se sinceró al decir que la ruptura fue su primer gran desamor. “Sentí que había perdido todo, me cuestioné por qué debía seguir en la industria, mi relación se destruyó delante de todo el mundo, me costó volver a pararme”, manifestó.



En cuanto al film de Smith, con quien Affleck tiene una gran amistad y con quien trabajó en reiteradas ocasiones, se debieron cortar escenas del actor con su expareja por la preocupación de los estudios de que la comedia no funcionara. Por lo tanto, los flashbacks fueron reducidos significativamente, y el personaje de Liv Tyler cobró mayor relevancia.



El lunes pasado, Smith reveló que fue él quien acuñó el famoso “Bennifer”. “‘Bennifer’ es tendencia. Es un nombre que le di a los chicos por primera vez durante la preproducción de Jersey Girl [Padre soltero], antes de que el mundo descubriera que estaban saliendo”, escribió sobre Affleck y Lopez. “Más tarde solté el nombre en una entrevista con The New York Times. Poco después, apareció en el artículo y luego entró en la lengua vernácula”, contó el cineasta vía Twitter.



Daredevil (2003)

No habrán trabajado juntos en ella, pero Daredevil también fue una película que marcó a fuego a la pareja porque en el largometraje de Mark Steven Johnson, Affleck conoció a quien sería su primera esposa, Jennifer Garner, al tiempo que estaba de novio con Lopez. Como si la historia se estuviera repitiendo, el actor se hizo muy amigo de la actriz de Alias en el rodaje mientras su casamiento con J Lo se dilataba. De hecho, los rumores de infidelidad también involucraron a la actriz de Si tuviera 30.





Daredevil cambió la vida de Garner a nivel personal y profesional: la intérprete tuvo su propio spin-off con Elektra de Rob Bowman, y encontró en Affleck -a quien había visto por primera vez en 2001 en el set de Pearl Harbor, donde ella solo tuvo un cameo- al hombre con quien quería apostar por una familia. Así las cosas, el “Bennifer” original se quebraba definitivamente. A finales de 2004, Lopez se casó con Marc Anthony; y en 2005, Affleck haría lo mismo con Garner. Los dos tuvieron hijos de esos matrimonios: ella, a los mellizos Max y Emme, de 13 años; y él, a Violet, de 15, Seraphina, de 12, y Samuel, de 9. Sin embargo, ambos vínculos se terminaron. Jennifer se divorció en 2014 y Ben, en 2018.

Estafadoras de Wall Street (2019)

Declaraciones desafortunadas de Affleck sobre su romance con Lopez, matrimonios fallidos, parejas poco duraderas, malos momentos personales... Mucho pasó desde que los actores terminaron su relación en 2004 hasta el día de hoy, cuando los medios los reencontraron en una escapada romántica y el mundo del gossip volvió a brillar. De todos modos, aunque no fueron muy evidentes, sí hubo indicios de que los artistas se hablaban con frecuencia en los últimos años, y que habían decidido permanecer amigos. De hecho, el propio Affleck admitió seguir en contacto con su ex. “La respeto mucho y me gusta saber cómo está y escucharla”, contó cuando le preguntaron, en diálogo con The New York Times, si creía que Lopez merecía haber sido nominada al Oscar por su interpretación en Estafadoras de Wall Street, el largometraje de Lorene Scafaria por el cual aspiró al Globo de Oro y al SAG.



“Tendría que haber sido nominada, sin dudas”, respondió el actor, que tiene dos estatuillas en su haber. “¿Cuán increíble es que su película más exitosa le haya llegado a los 50?”, manifestó, aludiendo a cómo Hollywood no ofrece papeles interesantes a mujeres en esa etapa de sus vidas. Las palabras de Affleck, quien se encontraba en plena batalla contra su adicción al alcohol y con el apoyo de Ana de Armas, sonaban sinceras. De todos modos, su romance con la joven y la sólida relación que tenía Lopez con el exbeisbolista Alex Rodriguez -cuyo compromiso se quebró el mes pasado- tampoco nos preparó para lo que vendría.



Con “Bennifer 2.0” se abre un nuevo capítulo ¿Será el definitivo?



Milagros Amondaray

