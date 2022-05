¿Alguna vez haría un acuerdo sexual antes de casarse para tener siempre encendido el 'fuego de la pasión' durante el matrimonio? Al parecer, esta idea no es tan descabellada para algunos famosos.



Jennifer López y su prometido Ben Affleck hicieron un acuerdo prenupcial en el que prometen tener relaciones cuatro veces por semana.

Aunque suene loco, hacer este tipo cosas antes de casarse no es algo nuevo. En Hollywood, al parecer, es normal que los famosos acuerden ciertas cláusulas para que, en caso de que no funcionen sus relaciones amorosas, puedan tener ciertas remuneraciones económicas.



Aquí, un listado de las celebridades que también han hecho acuerdos sexuales antes de dar el sí en el altar.



(No deje de leer: ¿Se le caen las llamadas? Formas de mejorar su señal de celular).

Madonna y Guy Ritchie

Cuando la reina del pop salía con el director de cine Guy Ritchie, en el año 2000, firmaron un acuerdo en el que ambos debían cumplir con ciertas obligaciones en la cama. Según el documento, Ritchie debía dejarse llevar por la “expresividad” de su esposa para saber si estaba haciendo un buen trabajo.



En este acuerdo también decía que, en caso de que el amor se enfriará, debía ser Ritchie quien tenía que volver a encender la llama de la pasión.



Sin embargo, solo estuvieron juntos por ocho años y antes de divorciarse declararon diferencias irreconciliables. Esta unión entre los dos dejó dos hijos, los cuales al separarse de sus padres debían vivir un tiempo en Estados Unidos y otro en Inglaterra.

Facebook Twitter Linkedin

Madonna y Guy Ritchie fueron esposos desde 2000 hasta el 2008. Foto: AFP

Jessica Biel y Justin Timberlake

Jessica Biel le hizo firmar a Justin Timberlake una cláusula de infidelidad. Si su marido tiene relaciones sexuales con otra persona, Biel recibiría unos 500.000 dólares (1,9 mil millones de pesos colombianos).



(Le puede interesar: Johnny Depp y Amber Heard: su relación y cómo terminó en juicio).



Además, Biel fue más allá y añadió otra cláusula que establecía que ella podía negarse a tener hijos hasta que estuviera completamente segura de la lealtad de Timberlake. Actualmente, la pareja sigue felizmente casada.

Facebook Twitter Linkedin

Jessica Biel y Justin Timberlake siguen casados actualmente. Foto: AFP

Angelina Jolie y Brad Pitt

Al igual que Jessica Biel y Justin Timberlake, antes de casarse Angelina Jolie y Brad Pitt firmaron un acuerdo prenupcial en el que Jolie podría tener la custodia completa de sus seis hijos en caso de que la separación fuese por una infidelidad de Brad Pitt.



Sin embargo, esta no fue la única cláusula del acuerdo. La fortuna que tenían antes del matrimonio permaneció intacta y lo que se generó durante su unión fue dividido en partes iguales entre sus hijos cuando se separaron.



En septiembre del 2016, Jolie le solicitó el divorcio a Pitt después de que supuestamente él y Maddox, uno de sus hijos, tuvieran una discusión en un avión privado mientras se dirigían a Los Ángeles.

Facebook Twitter Linkedin

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas más reconocidas en el mundo del espectáculo. Foto: AFP

Joanna Krupa y Romain Zago

Joanna Krupa es una modelo y actriz polaca-estadounidense, reconocida por haber participado en varios programas de televisión como ‘The real housewives of Miami’, ‘Dancing with the Stars' y ‘Poland's Next Top Model’.



La modelo polaca, en el 2013, se casó con el empresario francés Romain Zago. Según el diario ‘The Sun’, Krupa le hizo firmar un acuerdo en el cual debían tener relaciones sexuales al menos tres veces por semana.



(Lea también: Dientes que explotaban en la boca: los dolorosos casos del siglo XIX).



En su momento, Zago afirmó para el diario británico ‘The Sun’ que su mujer “era una máquina y que tenía un gran apetito sexual”.



Sin embargo, su relación terminó en el 2017, cuando Joanna le pidió el divorcio porque ya no se sentía feliz.

Facebook Twitter Linkedin

Krupa le hizo firmar un acuerdo en el cual debian de tener relaciones sexuales al menos tres veces por semana. Foto: Instagram @romainzago

Más noticias

- De 'Rebelde' al anonimato: La exactriz que no quiere saber nada de la fama

- ¿Cómo es la voz interior de las personas sordas?

- ¿Por qué Krilin, de Dragon Ball, tiene 6 puntos en la frente y qué significan?

- Canciones, no de reguetón, que hablan de abuso sexual infantil y lujuria

Tendencias EL TIEMPO