Jennifer López y Ben Affleck formalizaron su unión: ahora son esposos. La pareja sacudió al mundo de la farándula con un matrimonio del que muy pocas personas sabían, pues querían que fuera un evento muy íntimo en Las Vegas, Estados Unidos.

La ceremonia tuvo lugar el pasado 16 de julio. Ambos dieron el ‘sí’ y lo dejaron constatado en el documento civil en el cual aparecen sus nombres de pila, Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez. De hecho, llamó la atención que la cantante de ‘On The Floor’ firmará con el apellido de su pareja.



Ya se conocían de tiempo atrás; se habían comprometido en 2002 luego de coincidir en el rodaje de la película ‘Una relación peligrosa’. Sin embargo, no lograron llegar al altar porque JLO informó del fin del amor en 2004. Aunque continuaron con sus vidas y encontraron nuevas parejas, se separaron y no dudaron en comprometerse de nuevo.

¿Cuánto costó la boda de Jennifer López y Ben Affleck?

Las estrellas llegaron la noche anterior a Las Vegas, provenientes de Los Ángeles. Sin levantar revuelo en la ciudad, se dirigieron a obtener la licencia de matrimonio y pagaron 75 dólares por alquilar la capilla y por la ceremonia, según reveló Sonia Medina, coordinadora del lugar, en charla con el canal ‘Telemundo’.



“No pagaron más, eso fue todo. Se les dio su recibo, entonces ya están registrados civilmente casados”, añadió.

Una sorpresa agradable es la que han dado Jennifer Lopez, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, con su boda en Las Vegas, una ceremonia que ha tenido que esperar dos décadas.

“Normalmente las ceremonias duran cinco minutos, pero la de ellos duró treinta para que pudieran dar sus votos tranquilos”, contó Eugene Lewis, pastor de la capilla.



JLO usó dos vestidos; uno de ellos tenía un diseño sin mangas y, con el tradicional color blanco, se veía reluciente. Como explicó en su blog personal, el atuendo hacía parte de una “película antigua” en la que participó. “Lo he tenido durante tantos años, lo he estado guardando y guardado y ahora lo estoy usando”, aseguró la artista, de 52 años.

Tras comprometerse frente al pastor, se cambió a otro vestido, al parecer, nuevo que le habría costado unos 17 millones de pesos colombianos, pues era parte de la colección Primavera Verano 2023 del diseñador Zuhair Murad. El estilo elegido fue el tradicional con encaje blanco, velo, mangas largas, hombros descubiertos y en la parte de arriba un tipo corsé.



Pese a que la boda se llevó a cabo con premura y sin grandes lujos, la pareja estaría planeando un evento más grande en una de sus fincas, de acuerdo con información del medio especializado ‘TMZ’.

Ben Affleck y Jennifer López volvieron a salir desde meses atrás. Foto: EFE

“La propiedad cuenta con varias casas, una principal de 1000 metros cuadrados y otra de 600 metros cuadrados, por lo que hay muchos dormitorios para los invitados”, sostuvo el medio citado, atribuyendo a fuentes cercanas a los famosos.Se esperaría que al festejo inviten a estrellas de Hollywood o artistas reconocidas en la industria. Por lo pronto, dicen estar felices del compromiso.

