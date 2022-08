Un nuevo capítulo en el romance entre Jennifer López y Ben Affleck se ha vuelto a escribir en los últimos días, luego de que se conociera que se van a volver a casar en la mansión que el actor tiene en la ciudad de Georgia, Estados Unidos, a un mes de que se volviera pública la noticia de su matrimonio secreto en Las Vegas.



(Siga leyendo: Ben Affleck cumplió 50 años y Jennifer López le organizó lujosa fiesta).

Según relataron medios locales, como 'TMZ' y ‘Page Six’, las celebridades tienen pensado hacer una fiesta de tres días desde el próximo 19 de agosto y se dice que estarán llegando algunas personalidades de Hollywood, familiares y amigos más cercanos al circulo social de los actores.

La propiedad cuenta con 33 hectáreas y se encuentra en un terreno alejado de la civilización y el ruido de los medios en Hampton Island, sobre la costa de Georgia. La vivienda es una replica de las construcciones tradicionales de la región que fueron los rezagos que quedaron de las plantaciones de algodón y arroz de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.



‘Page Six’ anunció que detrás de la organización del evento se encuentra Colin Cowie, un reconocido diseñador de interiores. Así mismo, entre la lista de invitados estarían Matt Damon, célebre actor de la saga de películas de ‘Bourne Identity’, el presentador Jimmy Kimmel, el hermano de Ben, Cassie Affleck, y la actriz Drea de Matteo.



(También: Las fotos que deshacen los rumores de separación de Jennifer López y Ben Affleck).

La cláusula sexual del matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck | El Tiempo La cláusula sexual del matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck | El Tiempo Foto: AFP

“Va a ser todo sobre J.Lo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día", comentó la fuente anónima a ‘Page Six’. Además, también pudo comentar lo que será el itinerario del festejo: el viernes se dará comienzo con una cena para recibir a los invitados, el sábado el ritual nupcial y el domingo se realizará una parrillada para despedir a los invitados por todo lo alto.



Aún no está confirmado, pero fuentes cercanas a los famosos comentaron que Jlo podría estar usando un vestido de la casa de moda Ralph Lauren para subir al altar públicamente por cuarta vez. No obstante, ‘TMZ’ recomienda seguir la página oficial de la cantante, ‘On the Jlo’, para seguir al pie de la letra el suceso.



Recuerde que fue en ese portal dónde la cantante de ‘On my Way’ dio a conocer la noticia de su casamiento secreto en Las Vegas: "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante veinte años"(...) Fue la mejor boda que podíamos haber imaginado”.



(Le puede interesar: Polémica por director de compañía que subió foto llorando tras masivo despido).

Estas dos celebridades tuvieron una relación en el 2004. Foto: Instagram @jlo

