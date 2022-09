Jennifer López y Ben Afflleck son, hoy por hoy, una de las parejas más mediáticas del mundo y por eso son acechados constantemente por los paparazzi para indagar sobre su vida personal y laboral.



Recientemente fueron captados dando un paseo por las calles de la ciudad de Los Ángeles con los gemelos de 14 años, Max Y Emme, que la cantante comparte con su ex esposo el salsero Marc Anthony. Según reportó el medio local ‘Mail Online’, las celebridades entraron a un refugio de animales de la ciudad aparentemente para adoptar alguna mascota.

JLo y Ben Affleck en su segunda boda. Foto: Página oficial On The JLo

Tanto JLo y Affleck no volvían a ser fotografiados por los medios desde que se celebró su segunda boda en la mansión de 8.5 millones de dólares que tiene el actor en Georgia, Estados Unidos, y cuando disfrutaron de su luna de miel en Italia.



Algunos detalles de la boda ya fueron compartidos por la intérprete de ‘Él Anillo’ en su página oficial ‘On The JLo’, dónde se le ve junto a su esposo con un vestido blanco de la marca Ralph Lauren y una decorado en neón que dice “señor y señora Affleck”.



"Cuando me vio aparecer en lo alto de la escalera, todo tuvo un sentido absoluto a la vez que parecía todavía imposible de creer, como el mejor sueño, en el que lo único que quieres es no despertar nunca”, comentó López en su página oficial.



“Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su cara, tuvo el mismo maravilloso sentido para mí", agregó.



Es muy probable que la actriz esté informando en los próximos días a través de su website la llegada del nuevo integrante de la familia, pues si bien se les vio salir del refugió con una caja, no se sabe a ciencia cierta qué clase de animal pueda ser.

Max Muñiz, hijo de JLo y Marc Anthony, saliendo del refujio de animales con una caja. Foto: Instagram: @jennifer_lopez_jlo

