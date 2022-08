Los rumores sobre la separación entre Jennifer López y Ben Affleck han estado rondando en los diferentes medios de comunicación del mundo desde la semana pasada, a tan solo un mes de su boda secreta en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.



Según comentó el portal ‘Hollywood Life’, esto presuntamente se habría suscitado luego de que la pareja terminara su luna de miel en París, pues según los planes de los artistas, Affeck regresaría a los Ángeles y López se quedaría en Europa con el fin de darle un respiro a su relación y para enfocarse en sus carreras profesionales.

Algo que fue malinterpretado por algunos portales que tomaron esta decisión como una señal clara que empezaba a revelar los primeros indicios de una ruptura amorosa.



Sin embargo, los recién casados fueron captados por las cámaras de los paparazzi este martes 9 de agosto, disfrutando de un almuerzo en un reconocido comercio en Santa Mónica, Estados Unidos, junto a sus hijos.



Según relató ‘TMZ’, portal que tenía la primicia, se le vio a la cantante de ‘Marry Me’ rascando cariñosamente la cabeza del actor y dándose algunos besos. Esto, por lo tanto, ha cerrado la incertidumbre sobre la ruptura que tanto ha rondado en las redes sociales.



Ojani Noa, primer esposo de López, dice que no durarán

Tras conocerse la noticia del casamiento de Affleck y López, Ojani Noa, primer esposo de la cantante, dio su punto de vista sobre el manejo de las relaciones amorosas que ha tenido su expareja durante su carrera en la palestra mediática.

Ojani Noa, primer esposo de Jennifer López. Foto: @ojaninoa1

El cubano habló con el medio ‘Mail on Sunday’ para explicar lo que vivió con su exmujer. Si bien les envió el mayor de los éxitos en su nueva etapa, aclaró que no está muy seguro de que ese matrimonio tenga un desarrollo duradero.



"Le deseo lo mejor a ella y a Ben, pero no estoy seguro de que dure (...) A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el marido número cuatro. Yo era el esposo número uno y ella me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre”, afirmó para el periódico británico.



Ellos se separaron en 1998 y siguen siendo amigos muy cercanos; no obstante, decidió hablar ante las cámaras porque según él, las historias que han salido en los medios de comunicación son mentira.



“Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería esconderme y vivir mi vida. Pero cuando vi que se casó con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a inundarme”, relató.



Así las cosas, es cuestión de esperar para presenciar cuál es el trámite que los recién casados le dan a su matrimonio. Recuerde que la primera vez que se comprometieron fue en 2002, pero a raíz de la presión de los medios decidieron cancelar la boda y terminar su relación.

