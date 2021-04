Las separaciones de famosos más sonadas en los últimos tiempos

Un viejo refrán dice que ‘las mieles del amor no duran para toda la vida’.



En el caso de Jennifer López y Alex Rodríguez parece que este adagio popular acertó.



Hace unos días, la cantante y el exjugador de béisbol anunciaron, en el medio estadounidesen 'Today', su separación.

Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron recientemente a su separación. Foto: EFE

Por medio de un comunicado, López y Rodríguez hablaron sobre el cierre de su relación y expresaron su agradecimiento a las personas que les brindaron mensajes de apoyo.



“Nos dimos cuenta (de) que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos (...) queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo”, decía el escrito.



Con esto, López y Rodríguez ponen fin a una relación sentimental que duró cinco años. Vale decir que esta unión nunca se materializó en matrimonio.



Además este caso abre las puertas para conocer las separaciones y divorcios de famosos más relevantes de los últimos tiempos.

Brad Pitt y Angelina Jolie

Actualmente, el actor y la actriz tiene un conflicto legal para saber quién se quedará con la custodia de sus hijos. Foto: EFE

Debido a su trabajo en la industria del entretenimiento y la relevancia mediática que tienen estas dos celebridades de Hollywood, el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie quizá ha sido uno de los más sonados de los últimos años.



El amor entre los actores inició en 2004 y, tras 12 años juntos (10 de noviazgo y 2 de matrimonio), llegó a su fin en septiembre de 2016.



Según el medio español ‘ABC’, Jolie habría solicitado el divorcio acusando diferencias irreconciliables con Pitt, al parecer, por una pelea entre el actor y uno de los hijos de la unión.



Desde entonces, las cosas se complicaron y ahora están enfrascados en una disputa legal para saber quién se queda con las custodia de cinco de los seis hijos que tienen (Maddox, su hijo mayor, ya tiene la edad suficiente para decidir con quién quiere irse).

Robert de Niro y Grace Hightower

En 2018, el actor Robert de Niro y la actriz Grace Hightower decidieron separarse tras 30 años de relación.



De acuerdo con el medio español ‘La Vanguardia’, la expareja se conoció en Londres a finales de la década de los 80. Se casaron en 1997.



Como fruto de su amor tuvieron un hijo llamado Elliot y otra hija llamada Helen Grace.

Según la revista ‘¡Hola!’, en su momento el representante del actor compartió un comunicado en el que anunciaba el final del matrimonio.



“Grace y yo tenemos dos hijos maravillosos, pero ahora estamos en un periodo de transición en nuestra relación, lo cual es un proceso difícil, pero constructivo. Me gustaría destacar que Grace es una madre fantástica (...) ahora pido respeto y privacidad a todos mientras comenzamos a construir nuestro nuevo rol como compañeros de paternidad”, indicó el texto.



A pesar de esto, el actor y la actriz tienen una disputa legal por la custodia de su hija menor y por temas económicos.

Tom Cruise y Nicole Kidman

Nicole Kidman y Tom Cruise se divorciaron en 2011. Foto: AFP

Durante la década de los 90, el actor y la actriz conformaron una de las parejas de Hollywood más admiradas. Esto se debió a que, para esa época, Cruise era uno de los actores más codiciados por las productoras de cine y la carrera de Kidman estaba creciendo a pasos agigantados.



En 2001 se divorciaron luego de doce años de matrimonio.



Según el medio ‘Forbes’, el actor fue quien solicitó el divorcio. Tras el acuerdo de separación, Kidman se quedó con 85 millones de dólares y algunas propiedades que tenían juntos.



Años después, en una entrevista concedida al periódico estadounidense ‘The New York Times’, Kidman se refirió al amor que tuvo con Cruise y comentó: “en aquel entonces Tom y yo éramos muy felices y vivíamos con nuestros dos hijos. Estaba totalmente enamorada y nos volvimos muy dependientes del otro (...) me cegué con Tom y me costó mucho tiempo recuperarme”.



En la actualidad, Kidman está casada con el músico estadounidense Keith Urban, mientras Cruise está saliendo con la actriz británica Hayley Atwell.

Madonna y Guy Ritchie

Madonna y Guy Ritchie se divorciaron en 2008 Foto: AFP

En 2008, de acuerdo con el medio español ‘El País’, la portavoz de la cantante estadounidense Madonna anunció la separación de ‘La Reina del Pop’ del director de cine Guy Ritchie, quien es reconocido por estar detrás de películas como ‘Sherlock Holmes’, ‘Rocknrolla’ y por su participación en el guión de otros largometrajes como ‘Snatch’ y ‘Operación U.N.C.L.E’.



En su momento, el medio inglés ‘The Sun’ reveló que el motivo de la separación fueron las constantes discusiones.



Esto llevó a que Madonna le pidiera el divorcio a Ritchie luego de ocho años de matrimonio.



La cantante le tuvo que pagar al drector 92 millones de dólares y le entregó otras propiedades, según ‘Forbes’.

Evan Peters y Emma Roberts

Emma Roberts y Evan Peters concluyeron con sus historia de amor tras siete años. Foto: Instagram: @emmaroberts

En 2019, el actor y la actriz dieron por finalizada su relación tras siete años de noviazgo.



En su momento, según la revista ‘Vogue’, el motivo principal por el cual se alejaron fue que Roberts fue vista besando al actor Garrett Hendlund en las afueras de un restaurante.



Tras ello, y de acuerdo con el medio ‘US Weekly’, fuentes cercanas a la pareja confirmaron la ruptura y también aseguraron que Peters y Roberts tenían muchas peleas que los hicieron distanciarse aún más.



Roberts, en la actualidad, mantiene una relación con Hendlund, mientras que Peters está soltero.

Brie Larson y Alex Greenwald

En junio de 2019, la actriz y el músico dieron por concluida su historia de amor, la cual estuvo a punto de transformarse en matrimonio.



Según la revista ‘Elle’, Larson y Greenwald se comprometieron en mayo de 2016 tras varios años de noviazgo.

En su momento, de acuerdo con la revista ‘People’, una fuente cercana a la pareja mencionó que “ellos han tomado la decisión de dar un paso atrás en su compromiso matrimonial, pero siguen siendo muy cercanos”.



Lo cierto es que desde entonces no se les volvió a ver juntos y tampoco en ninguna publicación de redes sociales.

Lady Gaga y Taylor Kinney

En 2016, la cantante y el actor se alejaron luego de 5 años juntos e, incluso, después de haberse comprometido.



En su momento, después de la ruptura, la artista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram sobre el tema.



“Taylor y yo siempre hemos creído que somos almas gemelas. Como todas las parejas, tenemos altos y bajos, y nos estamos tomando un tiempo. Somos artistas ambiciosos, esperando sobrellevar las largas distancias y agendas complicadas simplemente para continuar con el amor que siempre hemos compartido”, decía la publicación.

Pero las palabras de la cantante se las llevó el viento, pues desde entonces ambos tomaron caminos diferentes.



Según el medio español ‘La Vanguardia’, Gaga está saliendo con Michael Polansky, un empresario estadounidense, de 41 años.

Se desconoce si Kinney esté saliendo con alguien, pero si se le ve muy enfocado en sus proyectos profesionales, pues hace parte del elenco de la serie de televisión estadounidense ‘Chicago Fire’.

