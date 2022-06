Jennifer López es una de las personalidades más famosas del mundo del entretenimiento. La latina se ha desempeñado como cantante, actriz y bailarina. Es por esto que sus conciertos son todo un espectáculo de diversión.



(Siga leyendo: JLo sobre Shakira en el Super Bowl: 'No es una maldita revista de baile')

La artista suele utilizar vestuarios tallados a su cuerpo con transparencias, brillos y lentejuelas. Entre sus opciones siempre están los trajes de cuerpo completo y pantimedias.



Esta vez una de sus prendas de vestir le jugó una mala pasada en medio de un concierto en Catar. López se presentó en el escenario con un traje enterizo negro pegado al cuerpo de mangas largas y decoraciones en plata.



Mientras cantaba y bailaba, una parte de la tela del vestuario se rompió y dejó expuesto un fragmento de la piel de la cantante. A pesar del percance, Jennifer actuó como una profesional y siguió con su trabajo.



En redes sociales los fanáticos divulgaron el video que ya se ha vuelto tendencia.



(Le recomendamos: El emotivo mensaje que le envió Jennifer López a Ben Affleck)

El último concierto

En su anterior presentación, en Los Ángeles, Jennifer López fue noticia luego de que presentó a su hija Emme con genero no binario. La menor de 14 años acompañó a su mamá para interpretar una canción, tal como lo había hecho antes en el SuperBowl.



"La última vez que nos presentamos juntas fue en un estadio como este... Le pido que cante conmigo todo el tiempo, pero no quiere” manifestó López en el escenario.



La artista se refirió en todo momento a Emme con los pronombres de they/them, elle, en español. Estos son usados para las personas que no se identifican con el género femenino o masculino. En el concierto, la joven también usó un micrófono con la bandera del orgullo gay.



Colectivos de la comunidad homosexual han resaltado el gesto de J-Lo como un nuevo paso para reconocer a las personas diversas.

Más noticias

Papá de Shakira, William Mebarak, habría sido hospitalizado de nuevo

J Balvin y Valentina Ferrer se habrían casado en secreto

Luego de diez meses de matrimonio descubrió que su esposo era una mujer

Manuela Gutiérrez, influenciadora colombiana, le responde a chef mexicano