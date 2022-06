El mundo todavía recuerda con emoción el gran espectáculo que realizaron Shakira y Jennifer López en el show de medio tiempo en la edición 54 del Super Bowl el 2 de febrero de 2020.



La cantante colombiana y la estadounidense tuvieron como invitados especiales a J Balvin y Bad Bunny. Además, cantaron algunos de sus más grandes éxitos musicales como 'Jenny from the Block', 'On the Floor', 'Hips Don't Lie' y 'Whenever, Wherever'.

El espectáculo, llevado a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, fue una completa muestra de la cultura latina y fue visto en vivo por televisión por 103 millones de personas en Estados Unidos.



Fue en septiembre de 2019 cuando ambas artistas anunciaron que compartirían escenario en el show de medio tiempo. Esta fue la primera vez desde el año 2004 que el espectáculo del Super Bowl estuvo encabezado por más de un artista.



El show de ambas fue aclamado tanto por los espectadores como por los medios de comunicación. El 'New York Post', por ejemplo, escribió que Shakira y Jennifer López le "devolvieron la chispa a las actuaciones de medio tiempo del Super Bowl" y que la presentación fue una "fiesta del orgullo latino".



Sin embargo, se conoció recientemente que la estrella neoyorquina no estuvo de acuerdo con la idea de compartir escenario con la cantante barranquillera, donde cada una tuvo seis minutos y medio.



A pesar de esto, la presentación de ambas artistas alcanzó 85 millones de visitas en YouTube en sus primeros tres días y se convirtió en la más vista de la plataforma. Actualmente tiene más de 235 millones de reproducciones.

¿Qué dijo JLo?

Luego de más de dos años de este histórico show de medio tiempo, Jennifer López está estrenando su documental con Netflix llamado 'Halftime', el cual se basa principalmente en la preparación de JLo para ese de 2 febrero de 2020.



Aunque el documental estará disponible en la plataforma de 'streaming' el próximo 14 de junio, este tuvo su estreno en las últimas horas en el Festival de Cine de Tribeca.



Uno de los momentos que más llamó la atención el documental, y que los fanáticos no han tardado en comentar, es cuando López aseguró que la propuesta de compartir escenario con Shakira era "la peor idea del mundo".



El 'New York Post' también adelanta algo que sería la razón por la que JLo no etuvo de acuerdo con esa propuesta. "Era un insulto pensar que la NFL necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista", dijo la cantante y actriz.



El documental de Jennifer López también incluye detalles de su vida privada y momentos difíciles de su carrera profesional como su desilusión alno haber sido nominada para los Premios Oscar por su papel en la película 'Hustlers'.



