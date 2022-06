Si usted es una persona que le gusta entrenar, pero no encuentra el tiempo para hacerlo, esto puede interesarle. David Kirsch, el entrenador de la actriz, cantante y empresaria Jennifer López, ha construido una rutina alrededor del exigente horario de la mujer.

Con 52 años, la cantante siempre ha mostrado que una de las prioridades en su vida es mantenerse saludable y activa a través del ejercicio.



Los resultados son claros, tanto así que en el 2020 comenzó un rumor que afirmaba que López tenía sus glúteos asegurados por 27 millones de dólares - un poco más de 106 mil millones de pesos colombianos -, pero la actriz ya lo desmintió.



Sin embargo, la idea está clara. López ha trabajado tanto en su cuerpo que la afirmación de asegurarlo no fue difícil de creer para muchos.

(¿Nos lee desde la APP? Encuentre la foto aquí).

Kirsch le comentó al medio ‘Vogue’ que López se ejercita todos los días, incluso más si tiene alguna presentación especial, y mantiene una dieta saludable. Sin embargo, hay momentos en los que la actriz se encuentra en proyectos grandes que no le permiten dedicar el mismo tiempo a entrenar.



Debido a esto, Kirsch compartió con la citada revista cuál es la rutina corta que ha diseñado especialmente para que JLo trabaje el abdomen bajo y tonifique sus glúteos.

(Le puede interesar: Recetas gourmet fáciles para hacer en 'airfyer').

Calentamiento

Facebook Twitter Linkedin

Es importante estirar el cuerpo para no lastimarse. Foto: iStock

El objetivo del calentamiento, según lo que le contó el entrenador al medio, es “calentar” el cuerpo y los músculos para que así sean menos propensos a lastimarse.



Por esto es esencial que comience su rutina con un buen calentamiento en donde estire todo el cuerpo. Puede mover sus brazos de un lado a otro, intentar tocar la punta de sus pies y después pasar a la parte superior.



Gire su cabeza sin ningún movimiento brusco a la derecha, a la izquierda, adelante y hacia atrás.



No se apresure con este paso, dedique al menos cuatro minutos a estirar correctamente los músculos que trabajará en el entrenamiento, es igual o incluso más importante que lo que hará después.

(Le recomendamos: Ben Affleck, Jennifer López y otros famosos con cláusulas sexuales).

Para los glúteos

Hay dos versiones de un misma actividad que pueden ayudarle a trabajar sus glúteos. Según lo que escribió ‘Vogue’: “El cuerpo de Jennifer López se encuentra definido por este ejercicio”.



Es importante resaltar que debe tener cuidado con la forma en que realiza este paso, pues puede que acabe con dolor de espalda si no se ubica de manera adecuada.



Para esto, según explica Kirsch, tiene que “iniciar en una postura que separe sus piernas un poco más adelante de su cadera y mantener la espalda recta”.

Facebook Twitter Linkedin

Los glúteos con solo apretar, contraer y relajar se activan y entrenan fuertemente. Foto: Fotos: Mauricio León. EL TIEMPO. Producción: Bodytech. Modelo: instagram @anavero80

(Siga leyendo: Estrella de 'Dirty Dancing' casi aniquila su carrera por consejo de su mamá).

Mantenga “el abdomen hacia adentro y baje hasta que sus piernas queden ligeramente arriba de sus rodillas”. Cuide muy bien que esta parte de su cuerpo no sobrepase la punta de sus pies.



Sostenga esa posición por entre cinco o diez segundos, el tiempo depende de lo que aguante su cuerpo, por último, suba y repita. Según explica Kirsch, él recomienda hacer este ejercicio por ocho minutos.



Tenga presente que esto no tiene que ser un tiempo consecutivo. Si siente que su cuerpo aún no puede manejar esa clase de impacto, puede dividirlos en segmentos de 10, 15 o 20 sentadillas, un minuto de descanso y retomar.

Para los brazos

La variación de este ejercicio se da cuando se le agrega peso. De hecho, en cuanto a la posición y ejecución inicial, no cambia.



Sin embargo, debe contar con pesas -si está empezando, Kirsch recomienda que sean de un kilo-.



La actividad, entonces, hasta el momento en que usted baja para la sentadilla, es igual. Sin embargo, después, cuando vaya a subir, también eleve los brazos como si se estuviera estirando.



Intente mantener esa posición por “cinco segundos arriba con la pesa y tres segundos abajo la sentadilla”, comentó Kirsch.



No suba el peso abruptamente, pues esto podría causar un accidente. Después, repita por al menos 11 minutos y tenga en cuenta que este, al igual que el anterior, puede dividirlo en intervalos.

Para el abdomen

Para esta parte del cuerpo, el entrenador de la actriz recomienda planchas. Si no está familiarizado con este ejercicio, se trata de acostarse boca abajo y luego elevar su cuerpo al poner los pies en puntas y los brazos estirados.



Para esta posición debe cuidar muy bien su postura para no lastimarse. Intente que entre su espalda, sus glúteos y sus piernas se forme una línea recta.

Facebook Twitter Linkedin

No estirar los brazos puede ser una manera más sencilla de hacer la plancha. Foto: iStock

Según Kirsch, el ejercicio para principiantes tardaría “10 minutos, tratando de que dure 45 segundos cada una y tenga un breve descanso”. Sin embargo, la idea sería ir aumentando el tiempo en que pueda estar en una plancha.



Si quiere ver mejores resultados, recuerde mantener su abdomen hacia adentro.

Más noticias

- Jennifer López revela su más grande secreto de belleza, asequible a todos

- Jennifer López: Las vitaminas que toma para verse radiante

- Jennifer López, Kim Kardashian y más famosos con acuerdos prematrimoniales

- Tips para preparar unos deliciosos snacks saludables

Tendencias EL TIEMPO