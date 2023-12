Jennifer Lopez reveló sufrir trastorno por su primera relación fallida con Ben Affleck

La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, conocida como 'Bennifer', marcó un hito en la cultura pop a principios de la década de 2000. La relación, que comenzó en 2002, generó un revuelo mediático debido al estatus de Lopez como una exitosa cantante y Affleck como una prometedora figura de Hollywood.

(Lea también: Nada de crisis o peleas: Jennifer López y Ben Affleck se muestran muy enamorados).



Su romance atrajo la atención de la prensa y del público, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento. Sin embargo, la pareja se separó un mes antes de su boda, lo que generó una gran conmoción. Años después, tras distintos caminos, matrimonios y familias, se reencontraron, culminando su larga historia de amor con un matrimonio en Las Vegas.

Jennifer Lopez reveló en una reciente entrevista los desafíos emocionales que aún enfrenta debido a su fallida relación inicial con Affleck.



Durante la promoción de su próximo álbum 'This Is Me… Now', la artista compartió cómo esta experiencia pasada aún impacta en su vida.



Lopez y Affleck, cuyo romance inicial floreció a principios de la década de 2000, terminaron su relación después de cancelar su boda en 2003. Posteriormente, Lopez se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, mientras que Affleck se unió a Jennifer Garner y tuvo tres hijos. Sin embargo, tras el fin de estos matrimonios, la pareja se reencontró en 2021 y se casó en 2022.

(Siga leyendo: Jennifer Lopez quema una carta que Ben Affleck le envió hace 20 años: ‘La vida es dura’).

Un nuevo capítulo musical y cinematográfico

En relación con el lanzamiento de su nuevo álbum, Lopez habló con 'Variety' sobre su decisión de seguir su corazón, que incluyó la producción de una película con sus temas musicales, destacando su relación con Affleck.



"Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todos no pensaron que fuera la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, expresó Lopez a la revista en relación con el lanzamiento musical.

Este cortometraje, dirigido por Dave Meyers, se transmitirá en Amazon, ofreciendo una visión íntima de su vida amorosa. 'This Is Me… Now', que se lanzará el 16 de febrero, casi 20 años después de 'This Is Me…Then', refleja las sensaciones y emociones de Lopez en esta nueva etapa de su vida.



La cantante compartió su preocupación por volver a exponer su vida con Affleck al escrutinio público, admitiendo que ambos han sufrido trastorno de estrés postraumático debido a la intensa atención de los medios en su primera relación.



"Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático (...) Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos qué es importante, qué es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien sos”, comentó.

Además, la artista explicó que la película no es simplemente un largometraje con guion o un documental tradicional, sino una "experiencia musical" que combina música, visuales y narrativa.

(De interés: 'Aléjate, p...': el desencuentro de Jennifer Lopez con una fan de Ben Affleck).

El anuncio de su regreso a la música

En un anuncio distintivo, Lopez reveló su regreso a la música tras casi una década con un adelanto de su próximo videoclip.



El avance incluyó una carta fechada el 24 de diciembre de 2002, supuestamente escrita por Affleck, aportando un toque personal y emotivo. La carta y el primer sencillo del álbum, 'Can’t Get Enough', que se lanzará el 10 de enero, prometen una nueva era en la carrera de la artista.



En el video, Lopez reflexiona sobre su anhelo de amor desde la infancia, invitando a los espectadores a sumergirse en la "experiencia musical" que ofrece su nuevo trabajo.

'Gigli': el inicio de una historia de amor

La película 'Gigli', lanzada en 2003 y protagonizada por Affleck y Lopez, fue un fracaso tanto en crítica como en taquilla. No obstante, es recordada por ser el punto de partida de la relación entre Affleck y Lopez.



A pesar de las críticas negativas y la falta de química en pantalla, la película generó un gran interés mediático por la relación de sus protagonistas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la época.

La cláusula sexual del matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck



Más noticias en EL TIEMPO

César Escola habló de sus emprendimientos y cómo superó la pandemia

Aitana se borra tatuaje con el que la vinculaban a Sebastián Yatra: ¿cuál era?

Celine Dion padece síndrome de la persona rígida: ¿cuáles son los síntomas y secuelas?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación , y contó con la revisión de un periodista y un editor.