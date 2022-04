La cantante estadounidense Jennifer López sorprendió a sus seguidores el pasado 8 abril al confirmar que se había comprometido con el amor de su vida, Ben Affleck, quien le hizo entrega del anillo de compromiso en el lugar preferido por la artista.Esta es la segunda vez que la pareja está comprometida. Durante el año 2004, a pocos días de llegar al altar, ambos anunciaron su separación.

En esta ocasión fue ella misma quien contó a sus fans los detalles de cómo fue la pedida de mano, esto lo hizo en su boletín ‘On The Jlo’.

¿Cómo fue la pedida de mano?

En un video titulado ‘How it went down’, lo que traduce ‘Cómo pasó’, Jlo reveló detalles de la romántica propuesta de matrimonio.



Muchos pensaríamos que Ben Affleck haría esta importante pregunta en un lujoso restaurante, un yate o en un millonario viaje. Pero en realidad fue mucho más sencillo y romántico.



“Un sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la Tierra (mi baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, contó López.



Jennifer López y Ben Affleck. Foto: AFP

De la misma forma, la artista añadió que la tomó completamente por sorpresa: “Así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que 20 años después todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me pregunto: ‘¿Eso quiere decir que sí?’”.



Además, comentó que a pesar de que no fue nada elegante fue lo más romántico que puede haber imaginado. “Solo una silenciosa noche de sábado, dos personas prometiéndose siempre estar ahí para la otra. Dos personas muy afortunadas que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero”, reiteró.

¿Por qué un anillo de color verde?

Un hecho que ha llamado bastante la atención es el gran diamante de color verde que esta en su anillo de matrimonio. Ben Affleck conoce perfectamente a su prometida y sabe que el color verde es su favorito.



Incluso, en algunas ocasiones, la cantante ha revelado que considera el verde como la tonalidad de la suerte. “El verde es mi color de la suerte (…) hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”, comentó la cantante en su video.



¿Y la boda pá cuando?

De acuerdo con el diario ‘El Comercio’, de Perú, el enorme diamante verde en una banda plateada ha sido catalogado como muy raro por los expertos en joyas preciosas.

