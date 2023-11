Jennifer Lopez quema una carta que Ben Affleck le envió hace 20 años: ‘La vida es dura’

Jennifer López rompió su compromiso con Ben Affleck en 2002. Más tarde, formó una familia con Marc Anthony y tuvo mellizos.



Sin embargo, nunca olvidó su relación anterior con Affleck. Cuando tuvieron la oportunidad de reunirse nuevamente, Affleck le propuso matrimonio, y esta vez la boda se llevó a cabo.

Ahora, Jennifer López está lanzando un álbum que marca su regreso a la música después de nueve años de ausencia.



Pese a algunos malentendidos y controversias públicas en su relación con Affleck, su amor sigue siendo fuerte. Más allá de los rumores de separación, Jennifer López demostró su compromiso al anunciar su noveno álbum de estudio, 'This is me... now', programado para lanzarse en 2024.



Este álbum hace referencia a su trabajo anterior de 2002, 'This is me... then', que dedicó a Affleck durante su relación en ese momento.

La novedad es que Jennifer ha comenzado a compartir algunos clips de lo que se tratará su nuevo disco, el primero que lanza desde el 2014, en los que se se le puede ver sentada al borde de un sillón, momento que se acerca a una cómoda donde descansa un cofre que contiene una carta, fechada un 24 de diciembre del 2002 y firmada por 'B', la inicial de Ben, en la que le agradece por un obsequio y por formar parte de su vida.



"La vida es dura pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficiente. Te creo", dice la carta que comienza a extinguirse por las llamas que la abrasan.



El clip muestra un breve fragmento de la carta. Foto: JenniferLopez

Jennifer Lopez ha compartido adelantos de su nuevo álbum en redes sociales. Estos clips muestran momentos significativos de su vida, incluido su amor por Ben Affleck, así como símbolos personales como colibrís y el color verde. El álbum se describe como una experiencia musical que refleja su viaje en busca de la verdad sobre el amor.



'This is me... now' se lanzará el 16 de febrero de 2024 e incluirá canciones como 'To be yours', 'Mad in love', 'Greatest love story never told', 'Rebound', 'Midnight Train to Vegas', 'This time Around' y 'Dear Ben Pt. II', según Billboard.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de El Universal y contó con la revisión de una periodista y un editor.



