Se acabó la espera para los fanáticos de Jennifer López. Este viernes se conoció que la artista norteamericana, una de las figuras más importantes del pop a nivel mundial, viene recargada para el 2023.



El año siguiente, diva del Bronx lanzará un nuevo disco, del cual ya se conocen las canciones y el título. Se trata de 'This Is Me... Now', el cual tendrá 13 canciones, confirmó la misma artista en sus redes sociales.



Este anuncio se dio un día después de que la cantante, también conocida como JLO, desapareció todo su contenido en su cuenta de Instagram y su foto de perfil fue reemplaza por una imagen negra.



De inmediato, muchos internautas comentaron que se trataba de una campaña de expectativa, pues ya otros artistas han realizado campañas similares y, por estos días, se están celebrando los 20 años de su álbum 'This Is Me Then', el cual fue lanzado el 25 de noviembre de 2002.



Y así fue. Desde este viernes tanto en las redes sociales de la cantante de origen puertoriqueño y en diferentes escenarios del mundo comenzó la publicidad de este nuevo trabajo que es esperado por todos sus seguidores.

López cuenta con alrededor de 350 millones de seguidores en redes sociales, siendo Intagram la red donde tiene mayor acogida, con 226 millones de seguidores. A esta le siguen Facebook, con 60 millones, Twitter, con 45 millones y Tik Tok, con 15 millones.



El nuevo álbum de la cantante de 53 años contiene canciones como To Be Yours, Mad in Love y Broken Like Me.



Estas son todas las canciones del nuevo trabajo discográfico, compartió JLO en su cuenta de Twitter: This Is Me … Now, To Be Yours, Mad in Love, Can’t Get Enough, Rebound, Not. going. anywhere, Dear Ben pt. ll, Hummingbird, Hearts and Flowers, Broken Like Me, This Time Around, Midnight Trip to Vegas, Greatest Love Story Never Told.