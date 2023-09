JLo, la cantautora, actriz y bailarina estadounidense, es una de las figuras más icónicas de la cultura pop. Además de escribir éxitos como ‘On the floor’, ha sido noticia por sus relaciones amorosas con Marc Anthony y Ben Affleck, además de su atractiva apariencia física.



Hace unos días, la cantante de 54 años publicó en Instagram una sesión de fotos modelando una reconocida marca de lencería italiana.

Se trata de la marca ‘Intimissimi’, que también subió las fotos en colaboración con ‘JLo’, anunciando una nueva colección de productos diseñados junto a la artista. La descripción de la foto, escrita por Jennifer, lee: “When it feels right… nothing else matters” (Cuando se siente bien… nada más importa).



En las fotos, López, con el cabello suelto, modela un conjunto de lencería negro con bordados blancos en forma de flores en los bordes internos. Además, acompaña el conjunto con una bata negra de seda.

Los cibernautas llenaron el post de comentarios elogiando la figura de JLo, que, según muchos, solo ha mejorado con los años. Un usuario incluso comentó “Quién fuera Ben Affleck…”, demostrando el poder hipnótico que tiene la artista.



Cabe recordar que Jennifer suele compartir con sus seguidores sus rutinas de gimnasio y boxeo, así como algunas de sus dietas y su cuidado corporal, lo que explica que la duración de su figura no se ha dado por arte de magia, sino que es el resultado de trabajo duro.

@jlo When it's so good you want to apply it from head-to-toe 😍 At the very least, I ALWAYS apply to my neck + dec to get that glow 🤩 @JLo Beauty ♬ original sound - JLO

La colaboración entre Jennifer López e Intimissimi se puede adquirir a través de la página web oficial de la marca, www.intimissimi.com/us/women/lp/jennifer_lopez/. Los conjuntos se venden por separado. Los brasieres oscilan alrededor de los 20 dólares, y las tangas entre 7 y 8 dólares.



Y en cuanto a JLo, a pesar de que no ha sacado música recientemente, la puede ver en la película de Netflix ‘The Mother’ (‘La Madre’), protagonizada por ella y estrenada hace pocos meses.

La cláusula especial del matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck

