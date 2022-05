La cantante estadounidense de música pop Jennifer López confesó el método que usa para quitarse “hasta diez años de encima” sin tener que pagar ni un solo centavo.



En su más reciente boletín de ‘On the Jlo’, en el cual cuenta sus noticias personales, la actríz dijo que uno de los secretos más importantes de su rutina es dormir durante más horas.

De acuerdo con ella, la cultura del trabajo lleva a las personas a no valorar suficientemente el descanso: “Valoramos la molienda y el trabajo duro, y es cierto que nadie se ve atrapado en esa carrera de ratas más que yo. Sin embargo, he descubierto que dormir para mí es el secreto de belleza más subestimado que existe”.

‘JLo Beauty’

La ‘JLo Beauty’ es la manera en la que López le llama a los cinco principios esenciales de una rutina exitosa. Usar protector solar, serum, consumir suplementos, comida saludable y dormir alrededor de ocho horas son los principios que la han ayudado a tener un vida en balance.



En su boletín, la intérprete de ‘Let's Get Loud’ relató que había aprendido a entender la importancia que tiene dormir, luego de haber padecido de un ataque de pánico debido a las extensas horas de trabajo.

“Un día, estaba sentada en un tráiler, y todo el trabajo y el estrés que traía consigo, junto con la falta de sueño para recuperarme mentalmente, me afectaron. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme... Estaba completamente congelada”, escribió.



La artista comentó que no se tomaba ni diez minutos para relajarse, por lo que no fue capaz de ver los síntomas físicos que le ocasionaba el agotamiento hasta que el ataque de pánico la dejó inmovilizada.

“Me encontré sintiéndome físicamente paralizada, no podía ver con claridad, y luego los síntomas físicos que estaba teniendo comenzaron a asustarme y el miedo se agravó”, comentó.



Ella fue llevada al médico, quien le recetó dormir durante más tiempo, recomendación que ha seguido al pie de la letra desde entonces. Según ella, descansar las horas necesarias le ayuda a perder hasta diez años de sus rostro: “A medida que dormía más y me cuidaba, me di cuenta de que se trataba de 'provida' versus 'antienvejecimiento'”.

