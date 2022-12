Jennifer López es una de las artistas más reconocidas del entretenimiento internacional desde hace más de 20 años. Su legado le ha permitido hacerse un nombre como la artista con raíces latinas más influyente de todos los tiempos, logrando participaciones importantes en el séptimo arte y en la industria musical.



Canciones como ‘If you had my love’, ‘In your mama’ y ‘On the floor’, la cual cuenta con más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube, la han hecho posicionarse en lo más alto de las listas de reproducción durante varios años consecutivos.



La cantante, de 53 años, también ha logrado deslumbrar a sus fanáticos con un cuerpo estructural a tan avanzada edad, siendo el resultado de décadas de ejercicio, una alimentación balanceada y un cuidado personal que la hacen lucir un aspecto joven y reluciente.



Apodo de ‘Jlo’



No obstante, ese empoderamiento que la tiene siendo una de las mujeres más influyentes de la actualidad no ha estado siempre presente, pues algunos medios estadounidenses revelaron que en su adolescencia, poco antes de ser toda una celebridad, sufrió de bullying y acoso por parte de sus compañeros de la secundaria.



A sus 18 años, la actriz de ‘El Cantante’ ya era toda una atleta participando en cursos de gimnasia y atletismo; no obstante, en el lugar donde entrenaba le pusieron el apodo de ‘la guitarra vieja’, debido a las curvas que se formaron en su cuerpo a raíz de su condición física.



Pese a todo, no dejó que los malos tratos sacarán lo pero de ella y ha hecho que aquellas personas que la molestaban se tengan que retractar por la promisoria carrera artística que ha logrado estas últimas dos décadas.



Hoy se encuentra casada con el actor de Hollywood Ben Affleck, con quien vive en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a sus dos hijos: Esme y Max Muñiz, los cuales nacieron fruto de su antiguo matrimonio con el salsero Marc Anthony.



