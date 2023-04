Una pequeña llamada Jennifer López que empezó a cantar y bailar desde los cinco años de edad, hoy en día se conoce como una de las artistas latinoamericanas más exitosas de los Estados Unidos.

Gracias a la cantidad de logros y reconocimientos que acreditan su talento y tras más de cinco décadas en el mundo de la interpretación y la música, 'J.Lo' sigue cosechando éxitos y acaparando titulares, tanto por su vida profesional como por la personal.

Jennifer Lynn López, nació el 24 de julio de 1969 en Castle Hill, un barrio de El Bronx en Nueva York. Es hija de padres puertorriqueños y desde muy pequeña mostró su interés y aptitudes para el baile y el canto.

Su primera oportunidad para pisar un set de filmación fue en el 1986, cuando obtuvo el papel para una película de bajo presupuesto llamada 'My Little Girl'. Mientras asistía a su último año en el instituto, realizó una audición que le permitió conseguir la participación en dicha película.

El comienzo de su carrera

De acuerdo con la revista 'Vogue', fue durante los años noventa cuando la carrera de Jennifer ascendió como espuma.

Jennifer Lopez a la edad de 20 años. Foto: Instagram: @jlo

En el año 1993, mientras probaba suerte en distintos proyectos y recorría el mundo persiguiendo sus sueños, consiguió un trabajo como bailarina en el programa de televisión 'In Living Color'. Curiosamente durante ésta época, también fue bailarina de la artista estadounidense Janet Jackson, al participar en su primera gira mundial.

Luego de participar en diferentes programas de televisión, mostró sus dotes actorales en la película 'My Family' del director Gregory Nava en 1995. Dicho papel le hizo merecedora del premio 'Independent Spirit Award' en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.



Gracias a ese premio, adquirió fama y notoriedad en Hollywood para próximos papeles en producciones como 'Money Train' (1995) y 'Blood and Wine' (1996).

Su gran salto a la fama sucedió gracias al 'biopic' de Selena Quintanilla, estrenada en 1997, la misma que permitió a J.Lo ser nominada a los Globos de Oro de ese mismo año.



Fue desde entonces que se convirtió en una de las actrices más cotizadas de la época y empezó a protagonizar grandes éxitos de taquilla al lado de reconocidos actores de Hollywood como George Clooney y Richard Gere.

Éxito musical

La cantante incursionó en la música durante la misma década, siendo en el año 1999 cuando lanzó su primer álbum 'On the 6', el cual alcanzó a posicionarse en los primeros lugares de la lista Top 10 de Billboard.

Gracias a su segundo disco llamado 'J.Lo', rompió Récord Guiness, ya que el material se posicionó como número uno en ventas, mientras que su película 'Wedding Planner', también alcanzó el puesto máximo en taquillas.

Durante los siguientes años, la carrera de Jennifer López estuvo cubierta de éxitos, equilibrando ritmos latinos y pop en inglés y en español al lado de Marc Anthony, su primer esposo, con quien lanzó un sencillo para el mercado latino llamado 'No me Ames' y también compartió set de filmación al participar en el rodaje de la película 'El Cantante' (2006), sobre la vida de Héctor Lavoe.

Lo que fue de su carrera artística en la década del 2000

A principios de la década de los 2000, la cantante y actriz volvió a repuntar con fuerza gracias a su sencillo 'On the Floor' del álbum 'Love', un tema que alcanzó a posicionarse como número uno en 24 países aproximadamente.

Fue desde ese momento que su estilo musical ha estado ampliamente influenciado por ritmos latinos y sumamente bailables al lado de figuras como Pitbull, Wisin & Yandel, Ricky Martin, Flo Rida, entre otros.

Durante los últimos años Jennifer López ha dividido su carrera en dos facetas: actoral y musical. Apareciendo en programas como 'American Idol' y 'The X Factor' como juez.



Además ha participado en programas musicales como 'Bye Bye Birdie Live' e incluso ha creado sus propios realities para buscar talento latino, como lo hizo con '¡Q'Viva! The Chosen' y 'World of Dance', en el que participó como productora y juez.

A su exitosa carrera cómo actriz y cantante se le suma que Jennifer López se ha convertido en todo un icono de la moda gracias a sus atuendos profundamente sexis que han sido creados de la mano de grandes casas de moda como Versace.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

