En medio de una sorpresiva declaración para el periódico 'The New York Times', Jennifer Lawrence confesó haber usado droga y consumido whisky durante la grabación y promoción de 'Los Juegos del Hambre' para soportar la presión que traía consigo tanta fama a temprana edad y el sentirse como "una mercancía" dentro de mundo cinematográfico.



Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth para Los Juegos del Hambre. Foto: Los juegos del hambre - Promo

Los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos. FACEBOOK

Lawrence, quien interpretaba a Katniss Everdeen, tenía 22 años en la primera película de los 'Juegos del Hambre' en 2012, y contó que no solo ella, sino también sus compañeros de película Josh Hutcherson y Liam Hemsworth se reunían en su hotel a consumir droga y beber whisky tras las extenuantes ruedas de prensa en medio de la gira de promoción de la película.



“Los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos. Lo hacíamos para ayudar a sobrellevar las intensas presiones de la fama, que nos hacían sentir como una mercancía”.



Sin embargo, aclaró que la única sustancia que consumían era marihuana y no drogas más fuertes como la cocaína.



En la misma entrevista para 'The New York Times', Lawrence le envió un mensaje a manera de broma a su suegra, diciéndole que ya no fuma más marihuana.



“A mi suegra le va a encantar esto ¡Ya no lo hago, soy mamá!”, expresó.



​Sin embargo, sí tuvo que consumir una mínima cantidad de marihuana para su papel en la película 'Don’t look Up’ (2021), en la que interpreta a Kate Dibiasky.



En la escena, la actriz fumó un cigarrillo de marihuana auténtico, para que se viera más realista el momento en el que necesita relajarse después de saber que la tierra estaba en peligro por un cometa.

