Jennifer Lawrence es una actriz estadounidense que ha logrado destacar en la industria del cine por interpretar papeles en la saga de 'X-Men', 'No miren arriba', 'El castillo de cristal', 'Winter's Bone', entre muchas otras.



De hecho, la película 'Silver Linings Playbook', estrenada 2012, hizo que la actriz obtuviera el Premio de los Óscar a 'Mejor actriz' en el mismo año, una oportunidad que logró que fuera admitida para participar en la saga de los 'Juegos del hambre'.



No obstante, su reconocimiento no fue suficiente para que fuera aceptada en la saga de 'Crepúsculo', así lo explicó la actriz en el podcast 'The Rewatchables' de Bill Simmons, donde comentó que habría sido rechazada al adicionar.

¿Qué papel interpretaría Jennifer Lawrence?

La actriz fue rechazada. Foto: EFE / Cortesía Cine Colombia

La franquicia de 'Crepúsculo', la cual fue protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, tuvo el estreno de su primera película en

2008, sin pensar que, con sus cinco filmes, lograría ser una de las sagas más taquilleras, recaudando alrededor de 3.3 millones de dólares.



Asimismo, como las películas pueden llegar a hacer tan exitosas, en la medida en lo los actores logran un gran trabajo, es difícil crecer que algunos de los intérpretes de Hollywood no sean admitidos para darle vida a personas principales; sin embargo, Lawrence no fue la excepción.



"Hice una audición para 'Crepúsculo' y me rechazaron de inmediato. Ni siquiera me devolvieron la llamada”, compartió la actriz en el podcast de Bill Simmons.



Aunque fue "un golpe bajo" para Jennifer Lawrence, la estrella de actuación afirmó que el perder el papel fue lo mejor que le pudo haber pasado: "Ni siquiera recibí una llamada. Pero mi vida habría sido totalmente diferente. Obtuve Los 'juegos del hambre'. Cuando audicionas como un actor común y corriente (...) obtienes cinco páginas y dicen, ‘él actúa como un mono’", según News Eseuro.



Pero el papel de 'Bella Swan' no fue el único que perdió, dado que Lawrence también explicó que también había perdido la oportunidad de interpretar un personaje de la película 'Alicia en el país de las maravillas' de Tim Burton.



"La única vez que me sentí realmente devastada por perder una audición, porque la mayoría de las veces piensas: 'Ah, no estaba destinado a ser así, sigue adelante, ¿qué puedes hacer?' (...). Sin embargo, esa si me desbastó", según Digital Spy, medio británico.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS