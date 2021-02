¿Jennifer Aniston y Brad Pitt volvieron? Rumores ahora son más fuertes

Una de las parejas más icónicas de Hollywood fue la conformada por Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes tuvieron una sólida relación que duró siete años y que finalizó en 2005.



La relación llegó a su fin, según el mismo Pitt, porque él ya no sentía que tuviera una vida interesante.



Sin embargo, se rumora que todo se dio a raíz del enamoramiento del actor por Angelina Jolie. Ellos se conocieron en el rodaje de la película ‘Señor y señora Smith’, estrenada justo el año de la ruptura con Aniston. .



Tras la separación, Pitt y Jolie consolidaron una larga relación en la que tuvieron 6 hijos. Sin embargo, esta unión finalizó en 2016.

Brad Pitt y Jennifer Aniston durante una ceremonia de los premios SAG. Foto: Archivo Particular

Aniston también continúo con su vida y se casó con el actor Justin Theroux, aunque, tras 7 años de relación, se separaron en 2018, dos años después de casarse.



Y, como dos caminos que se entrelazan de nuevo, la finalización de las relaciones de cada uno, al parecer, fue el detonante para un atisbo de ‘reconciliación’.



Vale resaltar que la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt ha sido caótica desde el primer momento.



El divorcio de los actores se ha prolongado por 5 años, en los cuales la pareja se enfrenta por la custodia de los 6 hijos.



Según informó ‘US Weekly’, después de que el actor, de 57 años, estuviera en un alto estado de alicoramiento, tuvo una fuerte discusión con su hijo mayor, provocando la decisión de su esposa de acabar con el matrimonio.

Desde 2016, Pitt y Jolie están en proceso de divorcio. Foto: Mike Nelson. EFE

Pitt estuvo en rehabilitación y, según declaró una fuente cercana del actor, durante ese proceso el protagonista de ‘El club de la pelea’ revivió los fantasmas del pasado y le pidió perdón a Aniston.



El medio señaló que Aniston y Pitt son ahora bastante cercanos, particularmente desde 2019, cuando él asistió a la fiesta de 50 años de la actriz.



La fuente anónima aseguró que “ (Brad y Jennifer) han estado en contacto durante el confinamiento, charlando por teléfono o por Zoom”.



Sin embargo, el rumor se convirtió en algo más concreto debido a las especulaciones del mundo del entretenimiento.



Todo se dio a raíz de una publicación que Aniston hizo en Instagram.



Recientemente, la actriz publicó un video con su mascota, un perro llamado ‘Dean’, y en la parte posterior se alcanza a ver a un hombre recostado, sin embargo, no se identifica su rostro.

Esta fue la publicación subida por Aniston. La persona del fondo, para muchos, es Pitt. Foto: Instagram: jenniferaniston

Los fanáticos de la actriz no dudaron en comentar que aquel hombre misterioso era nada más y nada menos que Brad Pitt, pues, argumentan, tiene una contextura similar.



Aniston no se ha pronunciado para aclarar quién es el hombre.



La fuente de ‘US Weekly’, aseguró que “el hecho de que Jennifer no haya desmentido que fueron captados juntos en cámara ha enardecido las sospechas de la gente”.



Además, el medio agregó que ambos están trabajando en nuevas producciones: Aniston está grabando la segunda temporada de ‘The Morning Show’, mientras que Pitt trabaja en escenas para su nueva película ‘Bullet Train’.



“Tienen horarios que les toman todo el día, entonces lo que hacen es verse secretamente, así sea unos pocos minutos. Toman café o almuerzan. Son solo dos amigos relajándose y desahogándose”, aseguró, para finalizar, la presunta fuente cercana.



¿Habrá próxima reconciliación en el mundo del espectáculo hollywodense?

Tendencias EL TIEMPO