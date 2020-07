Así lucen hoy estas inolvidables mujeres de la TV de los noventa

YouTube: faniston_almighty/ AFP

La estadounidense Jennifer Aniston, quien actualmente tiene 51 años, es una de las actrices que permanece vigente en la industria del cine y la televisión. Además, ha ejercido como directora y productora. Es hija del actor John Aniston y la actriz Nancy Dow. Siguió con el legado de sus padres y, en 1990, inició su carrera participando en la serie de televisión 'Molloy' y después, inicio en la pantalla grande con la película 'Camp Cucamonga'.



Se ha destacado por actuar en producciones como 'Ella es única', 'Mucho más que amigos', 'Friends', 'The morning show','El Cazarecompensas' y 'Un amor inesperado'. Ha sido galardonada en los premios Globo de Oro como Mejor actriz, por la serie 'Friends', y ha ganado en los Emmy y en la ceremonia del Sindicato de Actores por la misma serie, en la cual interpretó a 'Rachel Green'.



Su participación más reciente se dio en la película 'Criminales en el mar'. Actualmente es productora de la serie 'The one where they got back together', de Netflix.